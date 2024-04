Allegri diretta dopo Lazio-Juve: conferenza e interviste Coppa Italia LIVE

La Juventus si è qualificata alla finale di Coppa Italia nonostante la sconfitta per 2-1 contro la Lazio all'Olimpico. Grazie al risultato dell'andata (2-0), infatti, i bianconeri hanno superato i biancocelesti on aggregate. La squadra di Igor Tudor era andata sul doppio vantaggio grazie alla doppietta di Castellanos, salvo poi farsi recuperare nel finale da Milik. Segui in diretta tutte le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel post partita.