Atalanta-Fiorentina ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Musso, Rossi, Bakker, Ruggeri, Bonfanti, Pasalic, Adopo, Touré, Lookman, Miranchuk.

Indisponibili: Holm, Toloi. Squalificati Gasperini (all.). Diffidati: Ederson, Scamacca, Miranchuk, De Roon.

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; N.Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. All.: Italiano

A disposizione: Christensen, Faraoni, Kayode, Parisi, M.Quarta, Comuzzo, Duncan, Bonaventura, Maxime Lopez, Castrovilli, Barak, Infantino, Ikoné, Sottil, Martinelli.

Indisponibili: Nzola. Squalificati: -. Diffidati: -.

Atalanta-Fiorentina, la cronaca

Atalanta e Fiorentina tornano in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Le due squadre si affrontano dopo il match dall'andata, vinto dai viola grazie a un gol realizzato da Mandragora. La squadra di Gasperini punta al fattore casalingo per tentare di ribaltare il risultato, in modo da conquistare la qualificazione alla finalissima. La Fiorentina, invece, non ha alcuna intenzione di uscire sconfitta dal Gewiss Stadium. Ai viola basterebbe anche un pari per passare il turno. La vincente affronterà in finale la Juventus, reduce dalla vittoria nel doppio confronto contro la Lazio.