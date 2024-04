Lazio-Juve diretta Coppa Italia: segui la semifinale oggi LIVE

ROMA - Missione Coppa Italia per la Lazio. Difficile, ma vale la pena provarci. Contro la Juve si riparte dal 2-0 dello Stadium: servirà una rimonta incredibile. La Coppa Italia per entrambi i club è diventata fondamentale per salvare la stagione. Sono due deluse (almeno fin qui) di questa annata, ma con un acuto potrebbero dare una svolta positiva. Dal 2012-13 Lazio e Juve hanno disputato più finali di Coppa Italia. Segui la diretta del match.

Cronaca, tabellino e statistiche di Lazio-Juve

21:03

1' - Ci siamo, inizia Lazio-Juve di Coppa Italia

Inizia il match all'Olimpico, primo pallone per la Juve. La Lazio attacca da Curva Nord verso Curva Sud.

20:52

Lazio, parla Lotito

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, nel pre gara ha parlato anche di mercato e della situazione Luis Alberto. Qui le sue parole.

20:47

Le parole di Cataldi nel pre partita

"La Lazio dovrà fare una partita importante, se possibile anche di sbloccare il risultato il prima possibile per darci l’opportunità di recuperare il risultato dell’andata senza magari scoprirsi troppo e regalare a loro qualche ripartenza. Sappiamo sono forti in questo, dobbiamo fare una partita attaccando senza lasciare spazi dietro”. Così Cataldi a Lazio Style Channel prima di Lazio-Juve.

20:37

Le parole di Giuntoli tra mercato e questione Allegri

"La Champions per noi è un traguardo molto importante. A inizio anno i nostri obiettivi erano moto chiari, ovvero tornare in Champions e puntare forte sulla Coppa Italia. Siamo in corso e puntiamo ad andare avanti. Qui a livello professionale ho trovato ragazzi molto preparati e molto juventini. La mia venuta può essere servita per dare entusiasmo e anche a me sono stati vicini, perché è un club diverso e con più pressioni. Ho preso le misure. La prima missione era mettere a posto i conti, mi sento sempre responsabile e ho cercato sempre di motivare tutti. Siamo uniti e sereni per centrare i nostri obiettivi. Dobbiamo mettere a posto i conti e fare un mercato degno di questo grande club". Così Giuntoli, ds della Juve, a Mediaset.

20:20

Le parole di Tudor nel pre partita

“C’è la voglia di fare una grande partita, provare a fare un’impresa. Il 2-0 è difficile ma nel calcio è successo tante volte, bisogna andare forte, stare in partita 90 minuti e non sbagliare niente. Bisogna mettere tutto, stare dietro non concedendo niente e davanti trovando soluzioni, bisogna stare entro la gara fino alla fine, poi vedremo che succede. Nervi? Sì quello è importante". Così Igor Tudor a Mediaset prima del fischio d'inizio.

20:19

Lazio e Juve, che numeri in Coppa Italia

Dal 2012-2013: sette finali per la Juve (5 vinte), quattro per la Lazio (2 vinte). In totale i bianconeri si giocheranno la 22ª finale, è un record. La Lazio, arrivando a 11, raggiungerebbe la Fiorentina (in lotta per la 12ª). La Roma è a 16, l’Inter a 15, il Milan a 12.

20:12

Lazio, i numeri contro la Juve

La Lazio ha vinto le ultime due partite casalinghe contro la Juventus, entrambe in Serie A; i biancocelesti non arrivano a tre successi interni consecutivi contro i bianconeri dal periodo tra gennaio 2000 e novembre 2001 (uno in Coppa Italia, due in campionato).

19:58

Juve, la formazione ufficiale

JUVE (3-5-2) - Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

19:51

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (3-4-2-1) - Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Hysaj, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Tudor.

19:50

La finale vale anche la Supercoppa

La prima finalista, infatti, sarà la seconda qualificata per la final four di Supercoppa Italiana. La Lega ha infatti confermato la formula a quattro squadre anche per la prossima stagione dopo che il nuovo format ha esordito in quella attuale. Dopo l'Inter, che si è laureata campione d'Italia, le due finaliste di Coppa Italia saranno la seconda e la terza qualificata. La quarta squadra sarà invece la seconda classificata della Serie A.

19:43

Lazio-Juve, occhio ai diffidati

Sono ben 5 i calciatori che rischiano di saltare la finale. Qui tutti i dettagli.

19:30

Lazio-Juve, si riparte dal 2-0 bianconero

La finale di Coppa Italia è orientata verso Allegri, si parte dal 2-0 di Torino. Non la dà per scontata Tudor, chiede una pazza rimonta alla sua Lazio, gli serve una goleada, tre gol di scarto per passare al 90'. Fischio d'inizio alle ore 21.

Roma - Stadio Olimpico