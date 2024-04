Lazio-Juve, pericolo ammonizioni: finale a rischio per cinque diffidati

Lazio e Juventus si giocano il posto per la finale di Coppa Italia . All'Olimpico di Roma si ripartirà dal 2-0 dell'andata in favore dei bianconeri. Vantaggio importante per la squadra di Allegri, che però non chiude le speranze di rimonta dei biancocelesti di Tudor. Entrambe ovviamente vogliono la finale, ma sia nella Lazio che nella Juve c'è qualcuno che rischia di doverla saltare .

Lazio-Juve, ecco chi rischia di saltare la finale

Infatti sono cinque i diffidati che scenderanno in campo nella semifinale, due tra le fila della squadra di Tudor, tre tra i bianconeri. In caso di ammonizione salteranno per squalifica la finale del 15 maggio a Roma. Per i biancocelesti sono sotto diffida Castellanos e Guendouzi, che dovrebbero partire titolari. Mentre in casa Juve dovranno stare particolarmente attenti alle ammonizioni Kostic, Locatelli e Weah (ammonito nella gara d'andata). I bianconeri in difesa stasera faranno a meno per squalifica di Federico Gatti, che però tornerebbe a disposizione per l'eventuale finale.