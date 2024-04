Tudor diretta dopo Lazio-Juve: conferenza e interviste Coppa Italia LIVE

Igor Tudor commenta Lazio-Juve. L'allenatore bianceleste parla in conferenza stampa al termine della sfida di Coppa Italia all'Olimpico. La vittoria non è bastata ai padroni di casa per passare il turno: in finale (contro la vincente tra Fiorentina e Atalanta) ci vanno gli uomini di Allegri. Segui le sue parole in diretta e tutti gli aggiornamenti sul postpartita in tempo reale.