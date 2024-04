Lazio, Lotito: "Luis Alberto? Ha un contratto e non è in vendita"

ROMA - "In questo momento la squadra sta acquisendo la nuova mentalità impressa dall’allenatore, un nuovo modo di pensare la partita". Parla così il presidente della Lazio Claudio Lotito ai microfono di Mediaset prima dell'inizio della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra i biancocelesti e la Juve. "Mi auguro che mantenga quel profilo mostrato nelle ultime partite, uno spirito di gruppo, grossa determinazione, umiltà e voglia di dimostrare che la posizione in classifica non rispecchia le qualità della squadra", ha aggiunto il numero uno della Lazio.

Lotito su Felipe Anderson e Luis Alberto

Lotito ha commentato anche l'addio ufficiale di Felipe Anderson e le recenti dichiarazioni di Luis Alberto: "Felipe Anderson ha fatto una scelta di vita, familiare, nonostante abbia sottoscritto un contratto a condizioni inferiori per durata ed economico. Luis Alberto ha un contratto per altri 4 anni, c’è stata quella esternazione ma la società non l’ha messo in vendita. Lui nell'ultima partita ha dimostrato attaccamento e qualità e sulla base di questo confidiamo che prosegua questo percorso, è un percorso che lo vede protagonista all’interno di questo club".

Lotito: "Castellanos darà un grande contributo alla Lazio"

Lotito ha concluso con una battuta su Castellanos, schierato questa sera titolare da Tudor: "Abbiamo comprato Castellanos col presupposto che avesse grandi potenzialità, purtroppo non è riuscito a far gol come lo scorso campionato, sono convinto che acquisterà consapevolezza dei propri mezzi e riuscirà a dare un gran contributo alla Lazio".