Spalletti rivede Totti all’Olimpico sette anni dopo: cosa si sono detti

Spalletti e Totti abbracciati insieme allo stadio Olimpico. Il ct della Nazionale e l'ex capitano e dirigente della Roma erano entrambi in tribuna per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juve. Presenti anche il figlio di Totti, Cristian, e Vito Scala. Dopo la pace fatta ormai sei mesi fa, Spalletti in un'intervista al Corriere dello Sport-Stadio ha lanciato l'idea di portare a Coverciano per gli allenamenti pre Europei Totti, Del Piero, Baggio e Antognoni, i quattro 10 mondiali. Chissà che non lo abbia invitato già questa sera.