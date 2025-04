Dove vedere Bologna-Empoli? Mediaset o Sky, orario

Il Bologna è a un passo dal riscrivere la storia. Dopo il 3-0 dell'andata in casa dell'Empoli, la squadra di Italiano ha la gigantesca possibilità di tornare in finale di Coppa Italia a distanza di 51 anni: l'ultima volta risale al 1974 contro il Palermo e vinsero i rossoblù. Nel frattempo Orsolini e compagni hanno anche riconquistato il quarto posto in classifica e vogliono regalarsi un altro traguardo.