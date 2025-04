Diretta Bologna-Empoli: segui la semifinale di Coppa Italia LIVE

Aggiorna

Una sfida che vale la finale di Coppa Italia. Il Bologna di Italiano affronta allo stadio Dall'Ara l'Empoli di D'Aversa per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. All'andata i rossoblu hanno vinto 3-0 in trasferta, conquistando un bel vantaggio e blindando praticamente il pass per la sfida allo stadio Olimpico di Roma, dove troveranno il Milan di Conceicao, che ieri ha battuto l'Inter nel derby di San Siro. Un traguardo storico per il club emiliano, raggiunto solo nel maggio 1974 (vittoria maturata ai calci di rigore contro il Palermo in quel caso).

20:42 Solbakken: "Sarà difficile ma siamo qui per lottare" "Sappiamo che sarà difficile ma siamo venuti qui per lottare, non vogliamo mollare qualunque cosa succeda. Sappiamo che è una semifinale, non penso al Bologna che è una buona squadra contro la quale ha sofferto anche l'Inter. Dobbiamo lottare per novanta minuti", le parole del norvegese 20:41 Le parole di Marco Di Vaio "Siamo molto emozionati come club e dirigenza, anche mister e ragazzi. Sappiamo che è un momento storico e vogliamo vivercelo al massimo. In campo faremo la nostra partita e proveremo a portarci questa storica finale. Come ci si qualifica? Non pensandoci e partendo da 0-0, rispettando noi e l'avversario che conosciamo bene, visto che è la quarta volta che li affrontiamo. L'Empoli ha eliminato grandi squadre, sono segnali da tenere in mente. Abbiamo costruito questa grande squadra giorno per giorno, siamo una relatà solida e importante nel nostro calcio. Questa serata importante per consolidare la nostra posizione. Il rinnovo di Italiano? C'è la volontà di parlarci, di sederci al momento opportuno, di prolungare questo contratto, ma sappiamo che in questo momento non ci possiamo distrarre né noi, né lui. C'è la volontà di capire insieme come programmare il futuro", queste le parole del direttore sportivo del Bologna. 20:36 De Silvestri: "Sogno finale? Bellissimo" "Partita attenta, concentrata come deve essere interpretata una semifinale di Coppa Italia. La squdara è pronta e cercheremo di fare una bella partita. Sogno finale? Bellissimo ma ci sono 90' e più da fare bene, per chi inizia titolare e chi entra dalla panchina", queste le parole del capitano del Bologna prima del match 20:30 La Serie A Il prossimo match del Bologna in campionato sarà contro l'Udinese. Ecco il calendario: Serie A Serie A, il nuovo calendario della 34a giornata: date e orari di tutte le partite 20:22 Gli arbitri del match Matteo Marcenaro è chiamato a dirigere una sfida maggiormente indirizzata. Al Dall'Ara, il Bologna contro l'Empoli scenderà in campo forte del 3-0 maturato all'andata al Castellani. Oltre all'arbitro genovese, Bindoni e Tegoni come assistenti, con Ghersini quarto uomo. Di Paolo, supportato da Paterna saranno rispettivamente var e a-var

20:20 La storia a un passo La storia è lì, a un passo, ma sarebbe un errore imperdonabile ritenere di averla ormai agguantata. Sì, eccome se il pensiero del Trap, «mai dire gatto fino a quando non è nel sacco», è tornato a essere di moda a Casteldebole, nella casa di lavoro del Bologna. In poche parole, la finale di Coppa Italia che tutto il Bologna e Bologna vogliono fortissimamente da agosto, ancora per un giorno dovrà continuare a essere un Grande Obiettivo, 51 anni dopo l’ultima volta. Precisamente 51 anni, quando il Bologna di Bruno Pesaola, «Il Petisso», Giacomo Bulgarelli, Beppe Savoldi ed Eraldo Pecci non solo la raggiunsero, ma addirittura la vinsero battendo ai calci di rigore il Palermo, ripreso a 1 minuto dalla fine dei tempi regolamentari dal Beppegol di allora... LEGGI L'APPROFONDIMENTO 20:18 Le formazioni ufficiali BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano. EMPOLI (4-2-3-1): Seghetti, De Sciglio, Marianucci, Tosto, Ebuhei; Bacci, Kovalenko; Sambia, Solbakken, Cacace; Konatè. All. D'Aversa Coppa Italia Bologna-Empoli: la formazione ufficiale di Italiano 20:15 Dove vedere Bologna-Empoli in tv Bologna-Empoli sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Italia 1. Servizio streaming attivo solo sul portale mediasetinfinity.mediaset.it e sull'app Mediaset Infinity, scaricabile gratuitamente tramite App Store e Play Store. Una volta effettuato il login, attraverso un profilo social o il vostro account Google, potrete selezionare l'evento di riferimento e godervi i 90 minuti di San Siro. Il derby verrà raccontato in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

20:12 Orso matador L'Empoli è la formazione contro cui Riccardo Orsolini ha realizzato il maggior numero di reti considerando tutte le competizioni: sei, cinque in campionato e una in Coppa Italia, nel match di andata 20:05 Italiano carica il Bologna Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Empoli, semifinale di ritorno di Coppa Italia. I rossoblù si presenteranno alla gara con un vantaggio di tre reti: "Siamo stati bravi ad ottenerlo e dovremo tutelarlo. Servirà una gara attenta, senza sciocchezze".... LEGGI LE SUE PAROLE 20:00 La statistica Il Bologna è rimasto imbattuto in tutte le ultime cinque gare contro l’Empoli (3V, 2N), dopo che aveva perso sette delle 11 precedenti sfide (1V, 3N); gli emiliani in questo parziale di cinque partite hanno anche registrato tre clean sheets, tanti quanti quelli nelle precedenti 12 gare contro i toscani Stadio Renato Dall'Ara di Bologna

