Moviola Bologna-Empoli, male Marcenaro: Sambia è da rosso 

Quarta occasione scivolata via senza la spiegazione a microfoni aperti. C’era grande curiosità anche per la semifinale di ritorno del dall’Ara, ma Marcenaro non è stato richiamato dal Var (anche se al 14’ della ripresa la situazione avrebbe richiesto una revisione più attenta): nel caso in cui il direttore di gara fosse stato invitato all’on field review, successivamente avrebbe dovuto spiegare la propria decisione a tutto lo stadio e ai tifosi collegati da casa. La novità, introdotta dalle semifinali di Coppa Italia e che prevede la diffusione dell’audio dell’arbitro, al momento non è stata ancora inaugurata sul campo (ma potrà fare il suo esordio nella finale tra Milan e Bologna).