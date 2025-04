Il Bologna in finale: la T-Shirt celebrativa in edicola

Il Bologna conquista la finale di Coppa Italia . Dopo il 3-0 all'andata, i rossoblù di Italiano battono di nuovo l'Empoli al Dall'Ara ed espolode la festa: Fabbian e Dallinga firmano il 2-1 finale. Un traguardo storico per il club, che non arrivava alla finale del torneo dalla stagione 1973/74 , dove arrivò poi il trionfo ai rigori contro il Palermo. E per l'occasione, solo con Corriere dello Sport - Stadio, sarà disponibile una maglia celebrativa.

Bologna in finale di Coppa Italia: la maglia celebrativa

Il Bologna disputerà dunque la finale del 14 maggio a Roma contro il Milan. Per sostenere la squadra rossoblu indossa la T-shirt “LA NOSTRA PASSIONE. IL NOSTRO SOGNO” dedicata a tutti i tifosi rossoblu. La maglietta, in edizione limitata, sarà disponibile in edicola dal 6 maggio in tutte le edicole di Bologna e provincia.