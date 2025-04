Finale Coppa Italia, quando parte la vendita e quanto costano i biglietti per Bologna-Milan

Finale Coppa Italia, i prezzi dei biglietti

Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud sarà destinato ai tifosi del Milan. Mentre quelli del Bologna avranno a disposizione Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord. Queste le categorie dei biglietti e i prezzi per ogni settore dell'Olimpico:

TRIBUNA Monte Mario – € 220.00

TRIBUNA Monte Mario Laterale – € 180.00

TRIBUNA Tevere – € 170.00

TRIBUNA Tevere Laterale – € 130.00

DISTINTI – € 60.00 CURVE – € 40.00

Non DEAMBULANTI E INVALIDI AL 100% CON ACCOMPAGNATORE – € 50.00

Bambini che non abbiano compiuto il 6° anno di età – ingresso gratuito senza diritto di posto.

Bologna-Milan, le modalità di vendita

A partire dalle ore 10.00 del 30 aprile fino alle ore 10.00 del 2 maggio 2025 sarà attiva la vendita riservata agli abbonati alla Serie A 24-25 del Milan, che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino abbonati alla Serie A 24-25; per concludere l'acquisto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero della propria CRN Card, seguito da un trattino "-" e dalla data di nascita. Mentre, dalle ore 10.00 del 30 aprile fino alle ore 9.00 del 4 maggio 2025, sarà aperta la vendita riservata agli abbonati alla Serie A 24-25 del Bologna, che potranno acquistare fino a 4 biglietti: per gli abbonamenti digitali sarà necessario inserire il numero del PNR seguito da "-" e dalla data di nascita. Per gli abbonamenti caricati su We Are One Card sarà richiesto il codice della tessera seguito da "-" e dalla data di nascita. Dalle ore 11.00 del 2 maggio fino alle ore 9.00 del 4 maggio 2025, la vendita sarà riservata in via esclusiva ai Soci Milan Club, purché abbonati alla Serie A 24-25 e/o possessori di CRN Card, con la possibilità di acquistare fino a 4 biglietti inserendo nel campo codice coupon il numero della CRN Card, seguito da "-" e dalla data di nascita, con validità delle CRN Card sottoscritte entro il 30 aprile 2025. Infine, dalle ore 10.00 del 4 maggio fino alle ore 10.00 del 6 maggio 2025, riprenderà la vendita per gli abbonati Milan e per i possessori di CRN Card, che potranno acquistare fino a 4 biglietti inserendo sempre il numero della CRN Card seguito da "-" e dalla data di nascita, e si aggiungeranno alla vendita anche i possessori di We Are One Card del Bologna, che potranno anch’essi acquistare fino a 4 biglietti utilizzando il codice della propria Card seguito da "-" e dalla data di nascita.