Milan-Bologna, quando si gioca la finale di Coppa Italia

Milan, benedetto derby

Per i rossoneri la finale di Coppa Italia è una manna e per il bistrattato Sergio Conceiçao la possibilità di vincere un altro trofeo dopo la Supercoppa Italiana : il paspartù della stagione ancora una volta il derby con un'Inter apparentemente superiore, eppure fermata all'andata sull'1-1 e maltratta al ritorno per 3-0. Un'opportunità duplice, per rimpinguare la bacheca di Milanello e per arrivare a quell'Europa che sta sfuggendo in campionato.

Bologna, che occasione dopo mezzo secolo

Per gli emiliani si tratta già di un traguardo di portata storica, visto che l'ultima finale di Coppa Italia con protagonisti i felsinei si disputò la bellezza di 51 anni or è, nell'ormai lontanissimo 1974. Era il Bologna di Pesaola, con Bulgarelli e Savoldi, che alzò il trofeo ribaltando il Palermo. Un'occasione di riscatto anche per Vincenzo Italiano, già scottato dalle finali perse sulla panchina della Fiorentina.

Finale Milan-Bologna, quando si gioca

Il Milan di Sergio Conceiçao e il Bologna di Vincenzo Italiano si sfideranno il prossimo 14 maggio, nell'istituzionale cornice dello Stadio Olimpico di Roma, con in palio, oltre al trofeo anche la possibile qualificazione d'ufficio all'Europa League. La sfida andrà in scena alle ore 21.

