Dove vedere Milan-Bologna? Mediaset o Sky, orario

Il Bologna per riscrivere la storia, il Milan per salvare la stagione: la finale di Coppa Italia è tutt'altro che una finale per mediocri. I rossoblù, sostenuti da 30mila tifosi, tornano a giocarsi l'ultimo atto del torneo 51 anni dopo l'ultima vittoria. Per la squadra di Italiano sarebbe il coronamento di una stagione storica dopo il ritorno in Champions League e la lotta ancora apertissima per il quarto posto. Dopo la Supercoppa, Conceicao vuole il secondo trofeo stagionale: non sarebbe male vincerne due in un'annata per certi tratti disastrosa. Un successo che varrebbe la qualificazione alla prossima Europa League.