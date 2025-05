Milan-Bologna diretta finale Coppa Italia: segui la partita di oggi

Ancora loro: dopo la partita di campionato, Milan e Bologna si sfidano di nuovo. In palio stavolta non tessere di un puzzle (leggi punti in classifica), ma la possibilità di alzare un trofeo. Sarebbe il secondo stagionale per i rossoneri dopo la Supercoppa. Nelle difficoltà di una stagione modesta, potrebbero guardarsi indietro e pensare che, tutto sommato, la sofferenza ha partorito almeno due momenti di gloria. Con Conceicao che potrebbe anche incassare la qualificazione in Europa ed evitare che il Milan resti fuori dalle competizioni continentali. Dall’altra parte c’è un sogno, un desiderio, una necessità aspettata 51 anni: il Bologna non gioca una finale dal 1974, una finale (sempre di Coppa Italia) che peraltro vinse. Non sarà un giorno semplice per Italiano. Dovrà invertire la sua storia personale recente e sfatare il suo tabù: ne ha perse tre consecutive di finali.