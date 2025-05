Per il Bologna è arrivato il grande giorno: il club rossoblù può tornare ad alzare un trofeo a 51 anni dall'ultima volta nella finale di Coppa Italia contro il Milan . Il match, in programma stasera all'Olimpico, è diventata la trasferta più sentita nella storia della società , con circa 30 mila tifosi arrivati a Roma.

Bologna, il comunicato dei tifosi sulla finale

Tra questi anche il tifo organizzato del Bologna, che ha pubblicato un comunicato in vista della partita: "Finalmente ci siamo. Il giorno che Bologna aspetta con ansia è alle porte. Una prova enorme e nuova, a cui vogliamo arrivare nelle migliori condizioni possibili. Saremo sotto una lente di ingrandimento enorme, e sarà tutta la città ad essere giudicata. Per questo motivo, ci teniamo a dettare alcune linee guida che ci auguriamo vengano seguite da tutti".

"L'Olimpico non è casa nostra, ma..."

La nota della Curva A. Costa ha poi puntualizzato: "L'Olimpico non è casa nostra, ma trattiamolo come se lo fosse. [...] Avanti Bologna! Tutti per uno, uno per tutti!".