Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.
Si comincia venerdì 15 agosto con i 32esimi di finale che si giocheranno fino a lunedì 18 agosto: sedici match concentrati in quattro giorni, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5, Italia 1 e sul 20, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.
E per analizzare tutti i match di Coppa Italia e i temi più importante dell’attualità calcistica, in questa stagione, la squadra dei talent di SportMediaset si arricchisce di tre fuoriclasse: i due ex giocatori Giampaolo Pazzini ed Emiliano Viviano e l’allenatore Serse Cosmi.
Di seguito, il dettaglio del programma dei 32esimi:
VENERDÌ 15 AGOSTO ore rete telecronaca
Empoli-Reggiana 18.00 20 Raffaele Pappadà
Sassuolo-Catanzaro 18.30 Italia 1 Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese
Lecce-Juve Stabia 20.45 20 Federico Mastria
Genoa-Vicenza 21.15 Italia 1 Massimo Callegari e Massimo Paganin
Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Mino Taveri, Serse Cosmi, Alessio Tacchinardi e Andrea De Marco
SABATO 16 AGOSTO ore rete telecronaca
Venezia-Mantova 18.00 20 Fabrizio Ferrero
Como-Sudtirol 18.30 Italia 1 Massimo Callegari e Massimo Paganin
Cagliari- Virtus Entella 20.45 20 Roberto Ciarapica
Cremonese-Palermo 21.15 Italia 1 Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi
Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Mino Taveri, Serse Cosmi, Giuseppe Incocciati e Andrea De Marco
DOMENICA 17 AGOSTO ore rete telecronaca
Monza-Frosinone 18.00 20 Raffaele Pappadà
Parma-Pescara 18.30 Italia1 Riccardo Trevisani e Roberto Cravero
Cesena-Pisa 20.45 20 Giovanni Marrucci
Milan-Bari 21.15 Canale 5 Massimo Callegari e Massimo Paganin
Su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini, con Federica Zille, Emiliano Viviano, Cristian Panucci e Graziano Cesari
LUNEDÌ 18 AGOSTO ore rete telecronaca
Audace Cerignola-Verona 18.00 20 Giovanni Marrucci
Spezia-Sampdoria 18.30 Italia 1 Massimo Callegari e Simone Tiribocchi
Udinese-Carrarese 20.45 20 Raffaele Pappadà
Torino-Modena 21.15 Italia 1 Riccardo Trevisani e Roberto Cravero
Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Emiliano Viviano, Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari