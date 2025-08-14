Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Coppa Italia, in esclusiva assoluta tutte le partite su Mediaset 

Tre nuovi acquisti per la squadra di Cologno Monzese: Giampaolo Pazzini, Emiliano Viviano e Serse Cosmi
Coppa Italia, in esclusiva assoluta tutte le partite su Mediaset  © ANSA
6 min

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Si comincia venerdì 15 agosto con i 32esimi di finale che si giocheranno fino a lunedì 18 agosto: sedici match concentrati in quattro giorni, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5, Italia 1 e sul 20, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

E per analizzare tutti i match di Coppa Italia e i temi più importante dell’attualità calcistica, in questa stagione, la squadra dei talent di SportMediaset si arricchisce di tre fuoriclasse: i due ex giocatori Giampaolo Pazzini ed Emiliano Viviano e l’allenatore Serse Cosmi.

Di seguito, il dettaglio del programma dei 32esimi:

VENERDÌ 15 AGOSTO​​             ore​​         rete​​        telecronaca

Empoli-Reggiana​                    18.00 ​​       20​​          Raffaele Pappadà

Sassuolo-Catanzaro               18.30 ​​      Italia 1​​     Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese

Lecce-Juve Stabia​                  20.45 ​​       20​​           Federico Mastria

Genoa-Vicenza                      21.15 ​​      Italia 1​​     Massimo Callegari e Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Mino Taveri, Serse Cosmi, Alessio Tacchinardi e Andrea De Marco

SABATO 16 AGOSTO​​         ore          ​​rete​​          telecronaca

Venezia-Mantova​​               18.00 ​​        20​​          Fabrizio Ferrero

Como-Sudtirol ​​                   18.30 ​​      Italia 1​​     Massimo Callegari e Massimo Paganin

Cagliari- Virtus Entella        20.45         ​​20 ​​        Roberto Ciarapica

Cremonese-Palermo         21.15        ​​Italia 1​​     Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Mino Taveri, Serse Cosmi, Giuseppe Incocciati e Andrea De Marco

DOMENICA 17 AGOSTO​       ore​        r​ete ​​        telecronaca

Monza-Frosinone​                   18.00 ​​     20​​        Raffaele Pappadà

Parma-Pescara               ​       18.30     ​​Italia1 ​​   Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Cesena-Pisa​​                          20.45​​       20​​        Giovanni Marrucci

Milan-Bari ​​                              21.15​​  Canale 5​  Massimo Callegari e Massimo Paganin

Su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini, con Federica Zille, Emiliano Viviano, Cristian Panucci e Graziano Cesari

LUNEDÌ 18 AGOSTO                  ore                       rete                     telecronaca

Audace Cerignola-Verona​          18.00​​                      20                      ​​Giovanni Marrucci

Spezia-Sampdoria​                      18.30                     Italia 1 ​​          Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Udinese-Carrarese ​                    20.45 ​​                      20​​                     Raffaele Pappadà

Torino-Modena ​                          21.15​​                      Italia 1​​          Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Emiliano Viviano, Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

