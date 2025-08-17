Non solo Milan-Bari oggi in Coppa Italia . Nei trentaduesimi della competizione, il Frosinone stacca il pass per i sedicesimi di finale grazie a un gol in pieno recupero di Kvernadze (90+2') contro il Monza : i ciociari affronteranno il Cagliari , che ieri ha eliminato la Virtus Entella soltanto ai rigori.

Coppa Italia, non solo Milan Bari: in campo altre sei squadre in campo

Decisivo Pellegrino in Parma-Pescara: l'attaccante argentino ha siglato una doppietta per il 2-0 definitivo e se la vedrà con la vincente di Spezia -Sampdoria ai sedicesimi. Alle 20:45 è in programma Cesena-Pisa.