Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Coppa Italia, il Frosinone espugna Monza nel recupero. Il Parma elimina il Pescara

La squadra di Alvini affronterà il Cagliari ai sedicesimi. Alle 20:45 c'è Cesena-Pisa
Coppa Italia, il Frosinone espugna Monza nel recupero. Il Parma elimina il Pescara© LAPRESSE
1 min

Non solo Milan-Bari oggi in Coppa Italia. Nei trentaduesimi della competizione, il Frosinone stacca il pass per i sedicesimi di finale grazie a un gol in pieno recupero di Kvernadze (90+2') contro il Monza: i ciociari affronteranno il Cagliari, che ieri ha eliminato la Virtus Entella soltanto ai rigori.

Coppa Italia, non solo Milan Bari: in campo altre sei squadre in campo

Decisivo Pellegrino in Parma-Pescara: l'attaccante argentino ha siglato una doppietta per il 2-0 definitivo e se la vedrà con la vincente di Spezia -Sampdoria ai sedicesimi. Alle 20:45 è in programma Cesena-Pisa.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Da non perdere

Cesena-Pisa