Tempo di Coppa Italia per il Milan, che domani sfida il Lecce a San Siro. Max Allegri non sarà in panchina perché deve scontare un turno di squalifica, ma l'allenatore rossonero, che ha già dato un'identità solida alla squadra, ha le idee chiarissime e vuole andare avanti nel torneo: "Domani è una competizione diversa dal campionato, è una gara da dentro o fuori - spiega il tecnico ai microfoni di Mediaset - Non ci sono nemmeno i supplementari, quindi non dobbiamo arrivare ai rigori che sono una lotteria. Vincere non è mai facile, dovremo avere il giusto approccio. Come si vive la partita in tribuna? La vivi in maniera diversa, vedere la partita dalla tribuna è diverso. Speriamo che sia l'ultima volta perchè non posso permettermi di nuovo di stare lontano dal campo".
Milan, Leao assente in Coppa Italia
Nkunku vede una maglia da titolare, mentre Leao non ci sarà contro il Lecce. Il portoghese però potrebbe recupare per il big mtach contro il Napoli: "Nkunku dta meglio, potrebbe anche partire dall'inizio - chiude Allegri - Domani è un'occasione per vedere chi ha giocato meno, ma è un'occasione per andare avanti e passare il turno. Se Leao ci sarà? Domani assolutamente no. Lo valuteremo giovedì e venerdì e poi decideremo se potrà essere o meno a disposizione per il Napoli".