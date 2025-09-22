Tempo di Coppa Italia per il Milan, che domani sfida il Lecce a San Siro. Max Allegri non sarà in panchina perché deve scontare un turno di squalifica, ma l'allenatore rossonero, che ha già dato un'identità solida alla squadra, ha le idee chiarissime e vuole andare avanti nel torneo: "Domani è una competizione diversa dal campionato, è una gara da dentro o fuori - spiega il tecnico ai microfoni di Mediaset - Non ci sono nemmeno i supplementari, quindi non dobbiamo arrivare ai rigori che sono una lotteria. Vincere non è mai facile, dovremo avere il giusto approccio. Come si vive la partita in tribuna? La vivi in maniera diversa, vedere la partita dalla tribuna è diverso. Speriamo che sia l'ultima volta perchè non posso permettermi di nuovo di stare lontano dal campo".