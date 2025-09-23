Dove vedere Milan-Lecce in tv? Mediaset o Rai, l'orario della partita di Coppa Italia

In occasione della sfida valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa, il Milan di Massimiliano Allegri ospita il Lecce di Eusebio Di Francesco allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro. Tutto in 90 minuti, con la lotteria dei calci di rigore in caso di parità, senza tempi supplementari. I rossoneri vogliono confermare quanto di buono fatto ad Udine in campionato, mentre i salentini sono in cerca di una scossa che possa cambiare il trend negativo con cui si è aperta la stagione 2025/26. Per la formazione di Di Francesco, infatti, appena un punto in quattro partite giocate in Serie A.
Milan-Lecce, l'orario della partita di Coppa Italia
Milan-Lecce andrà in scena oggi, martedì 23 settembre, alle ore 21 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.
Dove vedere Milan-Lecce in diretta tv
Milan-Lecce sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia Uno, con Mediaset che ha acquisito in esclusiva i diritti televisivi della Coppa Italia Frecciarossa.
Milan-Lecce, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su Mediaset Infinity, con la possibilità di assistere al match di Coppa Italia gratuitamente, una volta approdati sulla piattaforma. Basterà selezionare l'evento di riferimento nella sezione dedicata agli eventi in diretta e godersi i 90 minuti di San Siro. Potrete seguire Milan-Lecce in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Allegri e Di Francesco
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Modric, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Terracciano, Torriani, Pavlovic, Odogu, Athekame, Estupinan, Modric, Fofana, Pulisic, Balentien.
Indisponibili: Leao, Jashari. Squalificati: Allegri. Diffidati: -.
LECCE (4-3-3): Fruchtl; Danilo Veiga, Gaspar, Siebert, Ndaba; Coulibaly, Berisha, Sala; Pierotti, Stulic, T. Morente. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: Falcone, Samooja, Tiago Gabriel, Ramadani, N'Dri, Gallo, Helgason, Kouassi, Camarda, Gorter, Kaba, Kovac.
Indisponibili: Pierret, Jean, Marchwinski, Sottil. Squalificati: Banda. Diffidati: -.
