Sassuolo, l'incasso della Coppa Italia sarà devoluto alla città di Como

Il club neroverde rinuncerà alla propria quota destinandola a sostegno del territorio lacustre, recentemente messo a dura prova dalle piogge che hanno colpito la zona. In una nota, la società, insieme alla famiglia Squinzi, al presidente Carlo Rossi e all’amministratore delegato Giovanni Carnevali, ha voluto manifestare vicinanza alla popolazione locale, sottolineando come eventi atmosferici di tale portata abbiano conseguenze difficili da affrontare e richiedano unità e solidarietà: "Il Sassuolo Calcio - si legge nel comunicato - si unisce all’iniziativa promossa dal Como 1907 di devolvere l’incasso della gara Como–Sassuolo, valida per i Sedicesimi di Finale della Coppa Italia Frecciarossa, alla comunità della città di Como. Il Club destinerà la propria quota d’incasso, spettante come da regolamento della competizione, a sostegno del territorio comasco, duramente colpito dalle forti piogge dei giorni scorsi. La società, la famiglia Squinzi, il Presidente Carlo Rossi e l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali, consapevoli delle difficoltà e delle problematiche che derivano da fenomeni atmosferici di tale gravità, esprimono la propria vicinanza e solidarietà alla città di Como e alla sua comunità".