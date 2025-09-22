Maltempo a Como, Morata e Fabregas: "Contribuiremo con i proventi della partita di Coppa Italia"

Maltempo a Como, il messaggio social di Morata

Così Alvaro Morata sui propri canali social ufficiali, dove sono apparse alcune foto che ritraggono i disagi e i disastri figli dei temporali che si sono abbattuti su Como in queste ore: "La scorsa notte, - scrive l'ex attaccante di Juve e Milan - violenti temporali hanno colpito la provincia di Como, interessando l'intera area e isolando alcuni paesi lacustri dalle principali vie di comunicazione. Nelle prossime ore è prevista un'altra ondata di maltempo, mentre continuano gli interventi per proteggere le comunità già più colpite. Insieme alla dirigenza del club, abbiamo deciso di contribuire donando parte dei proventi della partita di mercoledì. Vi invitiamo a unirvi a noi in questo gesto di solidarietà verso le persone che sono sempre al nostro fianco, sia con un contributo concreto, per quanto piccolo, sia semplicemente inviando un messaggio di sostegno".

Fabregas: "Il Como donerà l'intero incasso della partita di Coppa Italia"

Non si è fatto attendere anche il messaggio social di Cesc Fabregas, tecnico del Como fortemente legato alla città: "Oggi il mio pensiero va a tutte le persone di Como. Vedere il nostro bellissimo lago esondare e i danni che ha portato fa davvero male al cuore. Como per me non è solo una città, è casa, è famiglia, è comunità. A tutte le persone, famiglie e attività colpite voglio dire che non siete soli. Siamo con voi, e credo nella forza e nell’unione di questa città. Insieme supereremo anche questo momento e torneremo a vedere Como splendere. Il club donerà l’intero incasso della partita di Coppa Italia contro il Sassuolo, in programma mercoledì 24 settembre, per sostenere la comunità locale in questo momento difficile".