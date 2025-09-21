Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Fiorentina-Como diretta: segui la partita di Serie A LIVE

Allo stadio Franchi la gara valida per la quarta giornata di campionato tra gli uomini di Pioli e quelli di Fabregas: aggiornamenti in tempo reale
Fiorentina-Como diretta: segui la partita di Serie A LIVE
5 min
Aggiorna

Fiorentina-Como, allo stadio Franchi è il giorno della gara valida per la quarta giornata di Serie A. I viola di Pioli vanno a caccia del primo successo stagionale in campionato dopo la sconfitta casalinga per 3-1 contro il Napoli, i biancoblù di Fabregas del ritorno alla vittoria che manca dalla prima giornata: nell'ultimo turno pari casalingo con il Genoa (1-1). Segui la diretta testuale sul CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

 

 

 

 

17:15

Gosens: "Ci aspettavamo un inizio diverso"

Gosens a Sky Sport: "Lo spogliatoio è ancora molto positivo. Ci aspettavamo un inizio di stagione diverso ma abbiamo giocato solo tre partite. Abbiamo lavorato intensamente questa settimana mettendo tanta benzina nelle gambe. Speriamo di esperimerci al meglio. Ci manca la vittoria, sappiamo tutti quanto vale. Andiamo a cercarla. Nelle prime uscite ci è mancata l'intensità e abbiamo lavorato per metterla in campo oggi. Como? Squadra ben preparata con un allenatore con le idee chiare Giocano tanto sul possesso e rotazione, e dobbiamo stare attenti a non farci sorprendere. Dobbiamo cambiare posizioni e ruoli. Da lì dobbiamo pensare alla nostra fase con la palla, dato che loro hanno una linea molto alta".

17:10

Dove vedere in tv Fiorentina-Como

Alle 18 il calcio d'inizio di Fiorentina-Como, dove vedere in tv la gara valida per la quarta giornata di Serie A. LEGGI TUTTO

17:05

La formazione ufficiale del Como

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Sergi Roberto; Vojvoda, Paz, Kuhn; Morata. Allenatore: Fabregas.

17:03

Fiorentina, la formazione ufficiale

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Lamptey, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini; Piccoli, Kean. Allenatore: Pioli.

 

17:00

Fiorentina-Como, cresce l'attesa

Tutto pronto all'Artemio Franchi di Firenze per la sfida tra Fiorentina e Como: fischio d'inizio in programma alle 18.

Stadio Artemio Franchi - Firenze

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Dove vedere Fiorentina-Como in tvFiorentina-Como, le quote dei bookie