Fiorentina-Como diretta: segui la partita di Serie A LIVE

Fiorentina-Como, allo stadio Franchi è il giorno della gara valida per la quarta giornata di Serie A. I viola di Pioli vanno a caccia del primo successo stagionale in campionato dopo la sconfitta casalinga per 3-1 contro il Napoli, i biancoblù di Fabregas del ritorno alla vittoria che manca dalla prima giornata: nell'ultimo turno pari casalingo con il Genoa (1-1). Segui la diretta testuale sul CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
17:15
Gosens: "Ci aspettavamo un inizio diverso"
Gosens a Sky Sport: "Lo spogliatoio è ancora molto positivo. Ci aspettavamo un inizio di stagione diverso ma abbiamo giocato solo tre partite. Abbiamo lavorato intensamente questa settimana mettendo tanta benzina nelle gambe. Speriamo di esperimerci al meglio. Ci manca la vittoria, sappiamo tutti quanto vale. Andiamo a cercarla. Nelle prime uscite ci è mancata l'intensità e abbiamo lavorato per metterla in campo oggi. Como? Squadra ben preparata con un allenatore con le idee chiare Giocano tanto sul possesso e rotazione, e dobbiamo stare attenti a non farci sorprendere. Dobbiamo cambiare posizioni e ruoli. Da lì dobbiamo pensare alla nostra fase con la palla, dato che loro hanno una linea molto alta".
17:10
Dove vedere in tv Fiorentina-Como
17:05
La formazione ufficiale del Como
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Sergi Roberto; Vojvoda, Paz, Kuhn; Morata. Allenatore: Fabregas.
17:03
Fiorentina, la formazione ufficiale
FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Lamptey, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini; Piccoli, Kean. Allenatore: Pioli.
17:00
Fiorentina-Como, cresce l'attesa
Tutto pronto all'Artemio Franchi di Firenze per la sfida tra Fiorentina e Como: fischio d'inizio in programma alle 18.
