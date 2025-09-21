Fiorentina-Como diretta: segui la partita di Serie A LIVE

17:15

Gosens: "Ci aspettavamo un inizio diverso"

Gosens a Sky Sport: "Lo spogliatoio è ancora molto positivo. Ci aspettavamo un inizio di stagione diverso ma abbiamo giocato solo tre partite. Abbiamo lavorato intensamente questa settimana mettendo tanta benzina nelle gambe. Speriamo di esperimerci al meglio. Ci manca la vittoria, sappiamo tutti quanto vale. Andiamo a cercarla. Nelle prime uscite ci è mancata l'intensità e abbiamo lavorato per metterla in campo oggi. Como? Squadra ben preparata con un allenatore con le idee chiare Giocano tanto sul possesso e rotazione, e dobbiamo stare attenti a non farci sorprendere. Dobbiamo cambiare posizioni e ruoli. Da lì dobbiamo pensare alla nostra fase con la palla, dato che loro hanno una linea molto alta".

17:10

Dove vedere in tv Fiorentina-Como

Alle 18 il calcio d'inizio di Fiorentina-Como, dove vedere in tv la gara valida per la quarta giornata di Serie A. LEGGI TUTTO

17:05

La formazione ufficiale del Como

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Sergi Roberto; Vojvoda, Paz, Kuhn; Morata. Allenatore: Fabregas.