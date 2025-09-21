Dove vedere Fiorentina-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Fiorentina-Como, l'orario

Fiorentina-Como si disputerà oggi, domenica 21 settembre, alle ore 18:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Como in diretta tv

Fiorentina-Como, dove vederla in streaming

Fiorentina-Como sarà trasmessa in diretta in co-esclusiva su DAZN e Sky Sport, ai canali Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.