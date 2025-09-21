Dove vedere Fiorentina-Como in tv? Dazn o Sky, orario

La Fiorentina di Stefano Pioli ospita il Como di Cesc Fabregas ospita nella quarta giornata di Serie A: le squadre arrivano alla gara rispettivamente con due e quattro punti in classifica.
Fiorentina-Como, l'orario
Fiorentina-Como si disputerà oggi, domenica 21 settembre, alle ore 18:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.
Dove vedere Fiorentina-Como in diretta tv
Fiorentina-Como sarà trasmessa in diretta in co-esclusiva su DAZN e Sky Sport, ai canali Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Fiorentina-Como, dove vederla in streaming
Fiorentina-Como sarà trasmessa in diretta in co-esclusiva su DAZN e Sky Sport, ai canali Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Pioli e Fabregas
FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Kean. Allenatore: Pioli
A disposizione: 30 Martinelli, 1 Lezzerini, 48 Lamptey, 60 Kouadio, 29 Fortini, 65 Parisi, 18 Pablo Marí, 26 Viti, 22 Fazzini, 7 Sohm, 27 Ndour, 24 Richardson, 91 Piccoli, 9 Dzeko.
Indisponibili: Kouame.
Squalificati: - Diffidati: -
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Paz, Rodriguez; Morata. Allenatore: Fabregas
A disposizione: 44 Cavlina, 22 Vigorito, 5 Goldaniga, 18 Moreno, 20 Baturina, 15 Jack, 28 Smolcic, 23 Perrone, 26 Engelhardt, 8 Sergi Roberto, 11 Douvikas, 42 Addai, 27 Posch.
Indisponibili: Dossena, Diao, Van der Brempt.
Squalificati: Ramon.
Diffidati: -
