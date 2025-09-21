Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Fiorentina-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Tutte le informazioni sul match valido per la quarta giornata di Serie A: le possibili scelte di formazione
Dove vedere Fiorentina-Como in tv? Dazn o Sky, orario

La Fiorentina di Stefano Pioli ospita il Como di Cesc Fabregas ospita nella quarta giornata di Serie A: le squadre arrivano alla gara rispettivamente con due e quattro punti in classifica.

Fiorentina-Como, l'orario

Fiorentina-Como si disputerà oggi, domenica 21 settembre, alle ore 18:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Como in diretta tv

Fiorentina-Como sarà trasmessa in diretta in co-esclusiva su DAZN e Sky Sport, ai canali Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Fiorentina-Como, dove vederla in streaming

Fiorentina-Como sarà trasmessa in diretta in co-esclusiva su DAZN e Sky Sport, ai canali Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Pioli e Fabregas

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Kean. Allenatore: Pioli

A disposizione: 30 Martinelli, 1 Lezzerini, 48 Lamptey, 60 Kouadio, 29 Fortini, 65 Parisi, 18 Pablo Marí, 26 Viti, 22 Fazzini, 7 Sohm, 27 Ndour, 24 Richardson, 91 Piccoli, 9 Dzeko.

Indisponibili: Kouame.

Squalificati: - Diffidati: -

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Paz, Rodriguez; Morata. Allenatore: Fabregas

A disposizione: 44 Cavlina, 22 Vigorito, 5 Goldaniga, 18 Moreno, 20 Baturina, 15 Jack, 28 Smolcic, 23 Perrone, 26 Engelhardt, 8 Sergi Roberto, 11 Douvikas, 42 Addai, 27 Posch.

Indisponibili: Dossena, Diao, Van der Brempt.

Squalificati: Ramon.

Diffidati: -

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

La Fiorentina di Stefano Pioli ospita il Como di Cesc Fabregas ospita nella quarta giornata di Serie A: le squadre arrivano alla gara rispettivamente con due e quattro punti in classifica.

Fiorentina-Como, l'orario

Fiorentina-Como si disputerà oggi, domenica 21 settembre, alle ore 18:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Como in diretta tv

Fiorentina-Como sarà trasmessa in diretta in co-esclusiva su DAZN e Sky Sport, ai canali Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Fiorentina-Como, dove vederla in streaming

Fiorentina-Como sarà trasmessa in diretta in co-esclusiva su DAZN e Sky Sport, ai canali Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, la classificaSerie A, il calendario
1
Dove vedere Fiorentina-Como in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Pioli e Fabregas