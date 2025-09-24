Dove vedere Verona-Venezia in tv? Mediaset o Rai, orario

Verona-Venezia, l'orario

Il confronto tra Verona e Venezia andrà in scena oggi, mercoledì 24 settembre, alle ore 18:30 allo stadio "Bentegodi" di Verona.

Dove vedere Verona-Venezia in diretta tv

Il derby Verona-Venezia sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Italia Uno.

Verona-Venezia, dove vederla in streaming

Il match sarà visibile live in streaming su Mediaset Infinity. L'omonima applicazione mobile, disponibile su App Store e Play Store, è accessibile gratuitamente. Una volta approdati sulla piattaforma, sarà sufficiente selezionare l'evento di riferimento e godersi lo spettacolo della Coppa Italia. Potrete seguire il derby veneto in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.