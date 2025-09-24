Dove vedere Verona-Venezia in tv? Mediaset o Rai, orario

In Coppa Italia si accendono i riflettori sul derby veneto tra Hellas Verona e Venezia, protagoniste della sfida che mette in palio il pass per gli ottavi di finale contro l'Inter di Cristian Chivu a San Siro. Hellas reduce dal prestigioso pareggio interno con la Juve di Igor Tudor, mentre i lagunari devono reagire al ko incassato tra le mura amiche in Serie B contro il Cesena di Mignani.
Verona-Venezia, l'orario
Il confronto tra Verona e Venezia andrà in scena oggi, mercoledì 24 settembre, alle ore 18:30 allo stadio "Bentegodi" di Verona.
Dove vedere Verona-Venezia in diretta tv
Il derby Verona-Venezia sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Italia Uno.
Verona-Venezia, dove vederla in streaming
Il match sarà visibile live in streaming su Mediaset Infinity. L'omonima applicazione mobile, disponibile su App Store e Play Store, è accessibile gratuitamente. Una volta approdati sulla piattaforma, sarà sufficiente selezionare l'evento di riferimento e godersi lo spettacolo della Coppa Italia. Potrete seguire il derby veneto in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Zanetti e Stroppa
H. VERONA (3-5-2): Perilli; Ebosse, Slotsager, Bella-Kotchap; Belghali, Serdar, Al Musrati, Niasse, Bradaric; Kastanos, Sarr. Allenatore: Zanetti.
A disposizione: Montipò, Toniolo, Nunez, Nelsson, Frese, Yellu, Akpa-Akpro, Bernede, Giovane, Orban, Ajayi, Vermesan.
Indisponibili: Fallou, Gagliardini, Harroui, Mosquera, Oyegoke, Suslov, Valentini. Squalificati: -. Diffidati: -.
VENEZIA (3-5-2): Plizzari; Venturi, Sidibé, Sverko; Compagnon, Lella, Kike Perez, Bohinen, Haps; Casas, Fila. Allenatore: Stroppa.
A disposizione: Stankovic, Grandi, Svoboda, Sagrado, Schingtienne, Korac, Hainaut, Bjarkason, Busio, Doumbia, Pietrelli, Yeboah, Adorante.
Indisponibili: Conde, Duncan, Franjic. Squalificati: -. Diffidati: -.
In Coppa Italia si accendono i riflettori sul derby veneto tra Hellas Verona e Venezia, protagoniste della sfida che mette in palio il pass per gli ottavi di finale contro l'Inter di Cristian Chivu a San Siro. Hellas reduce dal prestigioso pareggio interno con la Juve di Igor Tudor, mentre i lagunari devono reagire al ko incassato tra le mura amiche in Serie B contro il Cesena di Mignani.
Verona-Venezia, l'orario
Il confronto tra Verona e Venezia andrà in scena oggi, mercoledì 24 settembre, alle ore 18:30 allo stadio "Bentegodi" di Verona.
Dove vedere Verona-Venezia in diretta tv
Il derby Verona-Venezia sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Italia Uno.
Verona-Venezia, dove vederla in streaming
Il match sarà visibile live in streaming su Mediaset Infinity. L'omonima applicazione mobile, disponibile su App Store e Play Store, è accessibile gratuitamente. Una volta approdati sulla piattaforma, sarà sufficiente selezionare l'evento di riferimento e godersi lo spettacolo della Coppa Italia. Potrete seguire il derby veneto in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.