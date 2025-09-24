Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Verona-Venezia in tv? Mediaset o Rai, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul derby veneto che mette in palio il pass per gli ottavi di Coppa Italia: le possibili scelte di Zanetti e Stroppa
Dove vedere Verona-Venezia in tv? Mediaset o Rai, orario© Getty Images

In Coppa Italia si accendono i riflettori sul derby veneto tra Hellas Verona e Venezia, protagoniste della sfida che mette in palio il pass per gli ottavi di finale contro l'Inter di Cristian Chivu a San Siro. Hellas reduce dal prestigioso pareggio interno con la Juve di Igor Tudor, mentre i lagunari devono reagire al ko incassato tra le mura amiche in Serie B contro il Cesena di Mignani.

Verona-Venezia, l'orario

Il confronto tra Verona e Venezia andrà in scena oggi, mercoledì 24 settembre, alle ore 18:30 allo stadio "Bentegodi" di Verona.

Dove vedere Verona-Venezia in diretta tv

Il derby Verona-Venezia sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Italia Uno.

Verona-Venezia, dove vederla in streaming

Il match sarà visibile live in streaming su Mediaset Infinity. L'omonima applicazione mobile, disponibile su App Store e Play Store, è accessibile gratuitamente. Una volta approdati sulla piattaforma, sarà sufficiente selezionare l'evento di riferimento e godersi lo spettacolo della Coppa Italia. Potrete seguire il derby veneto in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Le probabili formazioni di Zanetti e Stroppa

H. VERONA (3-5-2): Perilli; Ebosse, Slotsager, Bella-Kotchap; Belghali, Serdar, Al Musrati, Niasse, Bradaric; Kastanos, Sarr. Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Montipò, Toniolo, Nunez, Nelsson, Frese, Yellu, Akpa-Akpro, Bernede, Giovane, Orban, Ajayi, Vermesan.

Indisponibili: Fallou, Gagliardini, Harroui, Mosquera, Oyegoke, Suslov, Valentini. Squalificati: -. Diffidati: -.

VENEZIA (3-5-2): Plizzari; Venturi, Sidibé, Sverko; Compagnon, Lella, Kike Perez, Bohinen, Haps; Casas, Fila. Allenatore: Stroppa.

A disposizione: Stankovic, Grandi, Svoboda, Sagrado, Schingtienne, Korac, Hainaut, Bjarkason, Busio, Doumbia, Pietrelli, Yeboah, Adorante.

Indisponibili: Conde, Duncan, Franjic. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

In Coppa Italia si accendono i riflettori sul derby veneto tra Hellas Verona e Venezia, protagoniste della sfida che mette in palio il pass per gli ottavi di finale contro l'Inter di Cristian Chivu a San Siro. Hellas reduce dal prestigioso pareggio interno con la Juve di Igor Tudor, mentre i lagunari devono reagire al ko incassato tra le mura amiche in Serie B contro il Cesena di Mignani.

Verona-Venezia, l'orario

Il confronto tra Verona e Venezia andrà in scena oggi, mercoledì 24 settembre, alle ore 18:30 allo stadio "Bentegodi" di Verona.

Dove vedere Verona-Venezia in diretta tv

Il derby Verona-Venezia sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Italia Uno.

Verona-Venezia, dove vederla in streaming

Il match sarà visibile live in streaming su Mediaset Infinity. L'omonima applicazione mobile, disponibile su App Store e Play Store, è accessibile gratuitamente. Una volta approdati sulla piattaforma, sarà sufficiente selezionare l'evento di riferimento e godersi lo spettacolo della Coppa Italia. Potrete seguire il derby veneto in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Da non perdere

Coppa Italia, le squadre qualificateOggi si parte con Parma-Spezia
1
Dove vedere Verona-Venezia in tv? Mediaset o Rai, orario
2
Le probabili formazioni di Zanetti e Stroppa