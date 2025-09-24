Como, la curva annuncia l'assenza contro il Sassuolo: "Vicini a chi è in difficoltà"

Como, il messaggio social della curva: "Stasera non ci saremo"

Questo il messaggio social con cui la curva del Como ha annunciato la sua assenza sugli spalti in vista della gara di Coppa Italia: "Stasera non ci saremo: la nostra gente - si legge - sta provando una grande sofferenza e, tutti noi, siamo di fronte ad una prova di grande coraggio. Non ci sentiamo di mettere tutto da parte per 90 minuti ed esultare e tifare come se non fosse successo nulla. Siamo d’accordo con l’iniziativa della nostra società Como 1907 (insieme al Sassuolo Calcio), che hanno deciso di devolvere l’intero ricavato della partita di questa sera alle zone più colpite dai recenti disastri causati dalle piogge. Invitiamo quindi, chiunque non l’avesse ancora fatto, ad acquistare i biglietti rimasti".