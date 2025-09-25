Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Genoa-Empoli in tv? Mediaset o Rai, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: le probabili scelte di Vieira e Pagliuca
Genoa ed Empoli si giocano a Marassi il pass per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/26. Una sfida che mette in palio il prestigioso confronto con l'Atalanta nel turno successivo della competizione tricolore. Per il Grifone, l'opportunità di riscattare la cocente sconfitta di Bologna, mentre i toscani devono rialzare la testa dopo il poker incassato a Pescara in Serie B.

Genoa-Empoli, l'orario

Il fischio d'inizio di Genoa-Empoli è previsto per le ore 18:30 di oggi, giovedì 25 settembre, allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova.

Dove vedere Genoa-Empoli in diretta tv

Genoa-Empoli sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia Uno.

Genoa-Empoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Mediaset Infinity, disponibile su pc, smartphone e tablet. Una volta approdati sulla piattaforma, basterà selezionare l'evento di riferimento e godersi i 90 minuti della sfida di Coppa Italia. Potrete seguire la partita di Marassi in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Vieira e Pagliuca

GENOA (4-2-3-1): Siegrist; Sabelli, Ostigard, Otoa, Martin; Thorsby, Masini; V. Carboni, Messias, Gronbaek; Vitinha. Allenatore: Vieira.

A disposizione: Leali, Sommariva, Vasquez, Marcandalli, Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Cuenca, Ekuban, Ellertsson, Venturino, Stanciu, Ekhator, Cornet, Colombo.

Indisponibili: Onana. Squalificati: -. Diffidati: -.

EMPOLI (3-4-2-1): Perisan; Obaretin, Guarino, Tosto; Ebuehi, Belardinelli, Yepes, Moruzzi; Ilie, Saporiti; Popov. Allenatore: Pagliuca.

A disposizione: Gasparini, Indragoli, Ignacchiti, Carboni, Perin, Lauricella, Zanaga, Bembnista, Busiello, Campaniello, Pasalic, Orlandi.

Indisponibili: Pellegri, Haas, Nasti, Konate, Degli Innocenti e Bianchi. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

