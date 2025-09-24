Coppa Italia, il Parma batte lo Spezia ai rigori: agli ottavi c'è il Bologna

Proseguono le sfide valide per i sedicesimi di finale di Coppa Italia . Dopo la qualificazione ottenuta dall'Udinese, dal Cagliari e dal Milan, la prima partita del giovedì ha visto il Parma di Cuesta battere lo Spezia di Luca D'Angelo al "Tardini" ai calci di rigore Alle 18:30 il Verona ospiterà il Venezia, mentre alle 21:00 andrà in scena Como-Sassuolo .

Parma agli ottavi, Spezia battuto ai rigori

Dopo quattro gare di campionato senza vittorie, trova il successo il Parma di Cuesta, anche se solo ai rigori. In casa gli emiliani battono per 2-1 uno Spezia in crisi di risultati (due i punti conquistati in quattro partite in B). Padroni di casa subito in vantaggio al ventiseiesimo minuto grazie alla rete del classe 2006 Sascha Bristischgi. Al pareggio momentaneo di Aurelio al 44esimo minuto ha risposto Pellegrino nel primo minuto di recupero. L'espulsione di Plicco al 76esimo lascia il Parma in dieci uomini, e lo Spezia raggiunge il pareggio grazie al gol di Lapadula all'82esimo minuto. Dopo i novanta minuti, non essendoci i tempi supplementari, le squadre vanno direttamente ai calci di rigore. Dagli undici metri sono decisivi gli errori in casa Spezia di Soleri e proprio di Lapadula. Nel Parma sbaglia solo Circati, e gli emiliani conquistano così la qualificazione agli ottavi di finale dove affronteranno il Bologna campione i carica.