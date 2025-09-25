Dove vedere Torino-Pisa in tv? Mediaset o Rai, orario

Il Pisa di Alberto Gilardino fa visita al Torino di Marco Baroni in occasione della sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia . In palio gli ottavi con la Roma di Gasperini. Granata chiamati a riscattare il pesante ko interno con l'Atalanta, mentre i toscani hanno fornito spunti interessanti al "Maradona" contro il Napoli campione d'Italia in carica e sono ancora alla ricerca di continuità.

Torino-Pisa, l'orario

Torino-Pisa andrà in scena oggi, giovedì 25 settembre, alle ore 21 allo stadio Olimpico "Grande Torino".

Dove vedere Torino-Pisa in diretta tv

Torino-Pisa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia Uno.

Torino-Pisa, dove vederla in streaming

La partita sarà visibile live in streaming su Mediaset Infinity, piattaforma disponibile su pc, smartphone e tablet. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store. Potrete seguire la sfida di Coppa Italia in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.