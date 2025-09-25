Dove vedere Torino-Pisa in tv? Mediaset o Rai, orario

Il Pisa di Alberto Gilardino fa visita al Torino di Marco Baroni in occasione della sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. In palio gli ottavi con la Roma di Gasperini. Granata chiamati a riscattare il pesante ko interno con l'Atalanta, mentre i toscani hanno fornito spunti interessanti al "Maradona" contro il Napoli campione d'Italia in carica e sono ancora alla ricerca di continuità.
Torino-Pisa, l'orario
Torino-Pisa andrà in scena oggi, giovedì 25 settembre, alle ore 21 allo stadio Olimpico "Grande Torino".
Dove vedere Torino-Pisa in diretta tv
Torino-Pisa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia Uno.
Torino-Pisa, dove vederla in streaming
La partita sarà visibile live in streaming su Mediaset Infinity, piattaforma disponibile su pc, smartphone e tablet. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store. Potrete seguire la sfida di Coppa Italia in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Baroni e Gilardino
TORINO (4-3-3): Paleari; Pedersen, Ismajli, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Gineitis; Ngonge, Adams, Aboukhlal. Allenatore: Baroni.
A disposizione: Israel, Popa, Anjorin, Coco, Masina, Lazaro, Ilic, Ilkhan, Dembelé, Nkounkou, Njie, Tameze, Vlasic, Simeone, Zapata.
Indisponibili: Savva, Schuurs. Squalificati: -. Diffidati: -.
PISA (3-4-2-1): Semper; Mbambi, Raul Albiol, Bonfanti; Cuadrado, Hojholt, Vural, Angori; Lorran, Piccinini; Meister. Allenatore: Gilardino.
A disposizione: Nicolas, Caracciolo, Canestrelli, Lusuardi, Marin, Akinsanmiro, Leris, Aebischer, Esteves, Tramoni, Touré, Maucci, Nzola, Moreo.
Indisponibili: Stengs. Squalificati: Calabresi. Diffidati: -.
