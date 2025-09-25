Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Torino-Pisa in tv? Mediaset o Rai, orario

Baroni e Gilardino si giocano il pass per gli ottavi di Coppa Italia contro la Roma di Gasperini: le probabili scelte di formazione
Dove vedere Torino-Pisa in tv? Mediaset o Rai, orario© LAPRESSE

Il Pisa di Alberto Gilardino fa visita al Torino di Marco Baroni in occasione della sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. In palio gli ottavi con la Roma di Gasperini. Granata chiamati a riscattare il pesante ko interno con l'Atalanta, mentre i toscani hanno fornito spunti interessanti al "Maradona" contro il Napoli campione d'Italia in carica e sono ancora alla ricerca di continuità.

Torino-Pisa, l'orario

Torino-Pisa andrà in scena oggi, giovedì 25 settembre, alle ore 21 allo stadio Olimpico "Grande Torino".

Dove vedere Torino-Pisa in diretta tv

Torino-Pisa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia Uno.

Torino-Pisa, dove vederla in streaming

La partita sarà visibile live in streaming su Mediaset Infinity, piattaforma disponibile su pc, smartphone e tablet. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store. Potrete seguire la sfida di Coppa Italia in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Le probabili formazioni di Baroni e Gilardino

TORINO (4-3-3): Paleari; Pedersen, Ismajli, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Gineitis; Ngonge, Adams, Aboukhlal. Allenatore: Baroni.

A disposizione: Israel, Popa, Anjorin, Coco, Masina, Lazaro, Ilic, Ilkhan, Dembelé, Nkounkou, Njie, Tameze, Vlasic, Simeone, Zapata.

Indisponibili: Savva, Schuurs. Squalificati: -. Diffidati: -.

PISA (3-4-2-1): Semper; Mbambi, Raul Albiol, Bonfanti; Cuadrado, Hojholt, Vural, Angori; Lorran, Piccinini; Meister. Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Nicolas, Caracciolo, Canestrelli, Lusuardi, Marin, Akinsanmiro, Leris, Aebischer, Esteves, Tramoni, Touré, Maucci, Nzola, Moreo.

Indisponibili: Stengs. Squalificati: Calabresi. Diffidati: -.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Il Pisa di Alberto Gilardino fa visita al Torino di Marco Baroni in occasione della sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. In palio gli ottavi con la Roma di Gasperini. Granata chiamati a riscattare il pesante ko interno con l'Atalanta, mentre i toscani hanno fornito spunti interessanti al "Maradona" contro il Napoli campione d'Italia in carica e sono ancora alla ricerca di continuità.

Torino-Pisa, l'orario

Torino-Pisa andrà in scena oggi, giovedì 25 settembre, alle ore 21 allo stadio Olimpico "Grande Torino".

Dove vedere Torino-Pisa in diretta tv

Torino-Pisa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia Uno.

Torino-Pisa, dove vederla in streaming

La partita sarà visibile live in streaming su Mediaset Infinity, piattaforma disponibile su pc, smartphone e tablet. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store. Potrete seguire la sfida di Coppa Italia in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Da non perdere

Coppa Italia, si parte con Genoa-EmpoliCoppa Italia, le squadre agli ottavi
1
Dove vedere Torino-Pisa in tv? Mediaset o Rai, orario
2
Le probabili formazioni di Baroni e Gilardino