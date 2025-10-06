Coppa Italia, date e orari degli ottavi di finale: il programma, quando giocano Lazio e Roma

La Lega Serie A ha reso noti orari e date ufficiali delle partite valide per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26, in calendario dal prossimo 2 dicembre. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv in chiaro sui canali Mediaset.
Coppa Italia, ecco date e orari delle partite degli ottavi di finale: il programma completo
A partire dal 2 dicembre, entreranno in gioco le big del calcio italiano: ad aprire il programma degli ottavi di finale sarà la Juventus, chiamata ad ospitare all'Allianz Stadium l'Udinese di Runjaic. Napoli in campo mercoledì 3, al pari dell'Inter di Chivu, mentre la Roma dovrà attendere il 13 gennaio del nuovo anno per affrontare in gara unica il Torino. Per la Lazio, invece, big match con il Milan il 4 dicembre alle ore 21.
Ecco date e orari degli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26:
- Martedì 2 dicembre 2025: Juventus-Udinese (ore 21)
- Mercoledì 3 dicembre 2025: Atalanta-Genoa (ore 15)
- Mercoledì 3 dicembre 2025: Napoli-Cagliari (ore 18)
- Mercoledì 3 dicembre 2025: Inter-Venezia (ore 21)
- Giovedì 4 dicembre 2025: Bologna-Parma (ore 18)
- Giovedì 4 dicembre 2025: Lazio-Milan (ore 21)
- Martedì 13 gennaio 2026: Roma-Torino (ore 21)
- Martedì 27 gennaio 2026: Fiorentina-Como (ore 21)