Coppa Italia, gli arbitri per gli ottavi di finale: Lazio-Milan a Guida, c'è Sacchi per il Napoli

ROMA - Sono stati designati gli arbitri e i loro assistenti per gli ottavi di finale della Coppa Italia in programma dal 2 al 4 dicembre. Il programma si apre domani con la sfida dell'Allianz Stadium di Torino tra la Juve e l'Udinese, affidata a Fourneau della sezione di Roma. Sacchi di Macerata invece dirigerà Napoli-Cagliari al 'Maradona' (mercoledì 3 dicembre) mentre il big match dell'Olimpico di giovedì 4 dicembre tra Lazio e Milan, che si ritrovano dopo il burrascoso finale di gara di San Siro in Serie A, sarà diretto da Guida della sezione di Torre Annunziata.