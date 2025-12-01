Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 1 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Coppa Italia, gli arbitri per gli ottavi di finale: Lazio-Milan a Guida, c'è Sacchi per il Napoli

Il programma si apre domani, 2 dicembre, con la sfida dell'Allianz Stadium tra Juve e Udinese: dirige Fourneau. Tutti i dettagli
3 min
Tagscoppa italiaArbitri

ROMA - Sono stati designati gli arbitri e i loro assistenti per gli ottavi di finale della Coppa Italia in programma dal 2 al 4 dicembre. Il programma si apre domani con la sfida dell'Allianz Stadium di Torino tra la Juve e l'Udinese, affidata a Fourneau della sezione di Roma. Sacchi di Macerata invece dirigerà Napoli-Cagliari al 'Maradona' (mercoledì 3 dicembre) mentre il big match dell'Olimpico di giovedì 4 dicembre tra Lazio e Milan, che si ritrovano dopo il burrascoso finale di gara di San Siro in Serie A, sarà diretto da Guida della sezione di Torre Annunziata.

Coppa Italia, le designazioni arbitrali per gli ottavi di finale

Ecco il quadro completo delle designazioni arbitrali per gli ottavi di finale di Coppa Italia:

Juventus-Udinese (martedì 02/12, ore 21:00): Fourneau di Roma 1 (Scatragli-Palermo/IV: Marcenaro; var: Giua, avar: Marini).

Atalanta-Genoa (mercoledì 03/12, ore 15:00): Perri di Roma 1 (Imperiale-Giuggioli/IV: Colombo; var: Prontera, avar: Chiffi).

Napoli-Cagliari (mercoledì 03/12, ore 18:00): Sacchi di Macerata (Bercigli-Mastrodonato/IV: La Penna; var: Camplone, avar: Sozza).

Inter-Venezia (mercoledì 03/12, ore 21:00) Di Marco di Ciampino (Preti-Ricci/IV: Bonacina; var: Nasca, avar: Mazzoleni).

Bologna-Parma (giovedì 04/12, ore 18:00): Tremolada di Monza (Garzelli-Pistarelli/IV: Piccinini; var: Baroni, avar: Pairetto).

Lazio-Milan (giovedì 04/12, ore 21:00): Guida di Torre Annunziata (Lo Cicero-Dei Giudici/IV: Doveri; var: Pezzuto, avar: Aureliano).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Da non perdere

Juve, Vlahovic si fermaFlorenzi sorprende tutti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS