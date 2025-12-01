Coppa Italia, gli arbitri per gli ottavi di finale: Lazio-Milan a Guida, c'è Sacchi per il Napoli
ROMA - Sono stati designati gli arbitri e i loro assistenti per gli ottavi di finale della Coppa Italia in programma dal 2 al 4 dicembre. Il programma si apre domani con la sfida dell'Allianz Stadium di Torino tra la Juve e l'Udinese, affidata a Fourneau della sezione di Roma. Sacchi di Macerata invece dirigerà Napoli-Cagliari al 'Maradona' (mercoledì 3 dicembre) mentre il big match dell'Olimpico di giovedì 4 dicembre tra Lazio e Milan, che si ritrovano dopo il burrascoso finale di gara di San Siro in Serie A, sarà diretto da Guida della sezione di Torre Annunziata.
Coppa Italia, le designazioni arbitrali per gli ottavi di finale
Ecco il quadro completo delle designazioni arbitrali per gli ottavi di finale di Coppa Italia:
Juventus-Udinese (martedì 02/12, ore 21:00): Fourneau di Roma 1 (Scatragli-Palermo/IV: Marcenaro; var: Giua, avar: Marini).
Atalanta-Genoa (mercoledì 03/12, ore 15:00): Perri di Roma 1 (Imperiale-Giuggioli/IV: Colombo; var: Prontera, avar: Chiffi).
Napoli-Cagliari (mercoledì 03/12, ore 18:00): Sacchi di Macerata (Bercigli-Mastrodonato/IV: La Penna; var: Camplone, avar: Sozza).
Inter-Venezia (mercoledì 03/12, ore 21:00) Di Marco di Ciampino (Preti-Ricci/IV: Bonacina; var: Nasca, avar: Mazzoleni).
Bologna-Parma (giovedì 04/12, ore 18:00): Tremolada di Monza (Garzelli-Pistarelli/IV: Piccinini; var: Baroni, avar: Pairetto).
Lazio-Milan (giovedì 04/12, ore 21:00): Guida di Torre Annunziata (Lo Cicero-Dei Giudici/IV: Doveri; var: Pezzuto, avar: Aureliano).