"Clamoroso errore in Juve-Udinese per il gol annullato a David in fuorigioco": è bufera social. Cos'è successo

Gol annullato a David in Juve-Udinese per fuorigioco: polemiche per il frame mostrato in tv

La Lega Calcio, come raccontato dalle telecamere di Mediaset, ha consegnato il classico fermo immagine generato dal SAOT al momento del passaggio di Yildiz per David, che poi realizza un gol fantastico dalla linea di fondo, infilando Sava sul primo palo. Il canadese è in fuorigioco, seppur di poco, rispetto alla posizione di Bertola, che presidiava il centro dell'area dell'Udinese. In basso, però, non è sfuggita la posizione di Palma, che stava provando a ricomporre la linea difensiva dopo aver riconsegnato la sfera alla Juve. Almeno dalla ripresa tv, il 17enne schierato da Runjaic sembra essere quantomeno in linea con David, ma non è stato preso in considerazione dalla macchina che ha tracciato la linea. Tanti dubbi e moltissimi commenti sui social, con i tifosi juventini furiosi per la mancata concessione del gol, che ha ricordato l'episodio di Candreva e della rete annullata a Milik in uno Juve-Salernitana del 2022.