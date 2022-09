Gol annullato a Milik, l'Aia: "Il Var non aveva l'immagine con Candreva"

Interviene l'Aia

"In merito all'episodio relativo a Juventus-Salernitana", sottolinea l'Associazione degli arbitri in una nota, e "a un video diffuso al termine della gara dapprima in rete poi ripreso da molti mezzi di informazione" l'Aia tiene a precisare che "l'organo tecnico della Can ha visionato tutte le immagini messe a disposizione del Var e dell'Avar per la gara in oggetto, non riscontrando alcuna corrispondenza con il video in questione. L'organo tecnico della Can - prosegue l'Aia - ha anche chiesto espressamente alla società che fornisce il servizio tecnologico per la Var se la camera in questione, definita tattica, fosse a disposizione degli addetti alla Var per la gara disputata allo Juventus Stadium. La risposta che veniva fornita - è la conclusione - è che la camera non era a disposizione del Var e pertanto non era fruibile dagli arbitri. Con quanto precisato siamo convinti di aver fatto chiarezza sull'episodio".