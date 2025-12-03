È Castellanos la tentazione della Lazio

Le scelte di Sarri

Cataldi, Rovella e Gigot sono indisponibili. In Coppa Italia possono essere impiegati anche i fuori lista: può sperare Hysaj, depennato con il reinserimento di Dele-Bashiru. Il nigeriano insidia a centrocampo Basic, a meno che il croato non sia riproposto al centro del terzetto come nel finale di Milano. Vecino rimane in pole visti i forfait degli altri due registi. Belahyane rincorre. Dietro potrebbe rifiatare uno dei due centrali, Patric e Provstgaard si tengono pronti: lo spagnolo sostituirebbe Gila, il danese Romagnoli. Tavares troverà spazio, probabilmente per Pellegrini con Marusic a destra (dove spera pure Lazzari). In porta ballottaggio tra Provedel e Mandas: il greco è sul mercato e finora è stato l'unico a non aver disputato nemmeno un minuto. Intanto, ieri Cancellieri è tornato a lavorare con il gruppo: convocazione in vista più per il Bologna che per la sfida col Milan.