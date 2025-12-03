Coppa Italia, Napoli-Cagliari: dove vederla in tv e orario, Mediaset o Rai

A pochi giorni dalla vittoria dell'Olimpico contro la Roma di Gasperini, il Napoli di Antonio Conte fa il suo esordio in questa edizione della Coppa Italia. L'avversario di turno è il Cagliari di Fabio Pisacane, che ai sedicesimi ha eliminato il Frosinone di Alvini. Chi avrà la meglio, affronterà ai quarti la vincente di Fiorentina-Como tra il 4 e l'11 febbraio 2026.