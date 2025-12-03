Coppa Italia, Napoli-Cagliari: dove vederla in tv e orario, Mediaset o Rai
A pochi giorni dalla vittoria dell'Olimpico contro la Roma di Gasperini, il Napoli di Antonio Conte fa il suo esordio in questa edizione della Coppa Italia. L'avversario di turno è il Cagliari di Fabio Pisacane, che ai sedicesimi ha eliminato il Frosinone di Alvini. Chi avrà la meglio, affronterà ai quarti la vincente di Fiorentina-Como tra il 4 e l'11 febbraio 2026.
Napoli-Cagliari, l'orario della partita di Coppa Italia
Napoli-Cagliari si disputerà oggi, mercoledì 3 dicembre, alle ore 18 allo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli.
Dove vedere Napoli-Cagliari in diretta tv
Napoli-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Italia 1.
Coppa Italia, dove vedere Napoli-Cagliari in streaming
Servizio streaming attivo su Mediaset Infinity, tramite app e browser, e sul portale sportmediaset.it, con la possibilità di effettuare gratuitamente il login e di selezionare l'evento di riferimento. Potrete seguire la partita di Coppa Italia in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Conte e Pisacane
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Elmas, Vergara, Spinazzola; Politano, Ambrosino; Lucca. Allenatore: Conte.
A disposizione: Contini, Ferrante, Buongiorno, Neres, McTominay, Rrahmani, Hojlund, Di Lorenzo, Lobotka, Lang.
Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lukaku, Meret. Squalificati: Marianucci. Diffidati: -.
CAGLIARI (5-3-2): Caprile; Di Pardo, Pintus, Luperto, Rodriguez, Idrissi; Adopo, Rog, Gaetano; Kiliçsoy, Luvumbo. Allenatore: Pisacane.
A disposizione: Ciocci, Radunovic, Deiola, Prati, Felici, Cavuoti, Liteta, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Obert, Grandu, Trepy, Sulev, S. Esposito.
Indisponibili: Belotti, Folorunsho, Mazzitelli, Mina, Palestra, Ze' Pedro. Squalificati: -. Diffidati: -.
