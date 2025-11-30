Roma-Napoli diretta Serie A: segui la sfida tra Gasperini e Conte LIVE
Roma-Napoli, è la notte del big match. Allo stadio Olimpico si gioca la gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Gli uomini di Gasperini, reduci in campionato dalla vittoria a Cremona (3-1), vanno a caccia della terza vittoria consecutiva per restare al comando solitario della classifica, quelli di Conte di una vittoria per agganciare il Milan in vetta e per operare il sorpasso sull'Inter e i giallorossi dopo il successo al Maradona contro l'Atalanta. Segui la supesfida in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
20:00
Portieri in campo per il riscaldamento: applausi per Svilar
In attesa della squadra, sul terreno di gioco dell'Olimpico hanno iniziato il riscaldamento i portieri della Roma: grandi applausi per Svilar che ricambia.
19:50
Napoli, la formazione ufficiale
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Conte.
19:45
Il Napoli di Sivori e Braca: la sfida leggendaria a Roma
Quel Roma-Napoli del 2 ottobre 1966: il commento sugli azzurri e sulle leggendarie sfide con la Roma con un occhio al passato. LEGGI QUI.
19:35
Totti prima di Roma-Napoli: "Voglio tornare all'Olimpico"
"I tifosi del Napoli hanno un debole per me, da quando ho smesso mi hanno acclamato in tutto e per tutto": così ha parlato Francesco Totti ai microfoni di Dazn prima del big match tra Roma e Napoli all'Olimpico.
19:25
La formazione ufficiale della Roma: Dybala in panchina
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante (C), Koné Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All: Gasperini.
19:20
Tacchinardi: "La Roma non è la più forte della Serie A"
L'ex Juve Tacchinardi ha parlato della lotta scudetto in Serie A: dalla situazione dei bianconeri al valore dell'Inter. Le sue parole.
19:10
Roma-Napoli, i convocati di Gasperini: la decisione su Koné
La Roma era uscita dalla vittoria in Europa League contro il Midtjylland con le ossa rotte e qualche situazione a livello fisico da monitorare: la decisione definitiva di Gasperini.
19:00
Il big match da cuori agitati
"Aspettando che tutto abbia inizio, la grande incognita dell’attesa somiglia tanto a una cattiveria, e forse un po’ lo è": il commento sull'attesissima sfida tra Roma e Napoli all'Olimpico.
18:50
Dove vedere Roma-Napoli in diretta tv e live streaming
Dove vedere Roma-Napoli in diretta tv e live streaming: calcio d'inizio alle 20:45. LEGGI TUTTO
18:45
Roma-Napoli, cresce l'attesa
Tutto pronto all'Olimpico per il big match di Serie A tra Roma e Napoli: fischio d'inizio in programma alle 20:45.