ROMA - Neres spinge il Napoli al primo posto, la Roma perde un altro scontro diretto e scivola al terzo. La squadra di Gasperini, che ha seguito la partita dalla tribuna per squalifica, cade 1-0 all'Olimpico al termine di una gara tesa e piena di errori interrompendo una striscia positiva di quattro vittorie consecutive tra campionato e Europa League. Ecco le parole del tecnico giallorosso al termine della sfida contro la squadra di Conte.

23:40

Gasperini: "Bellissimo lo striscione della Curva. Sullo Scudetto..."

Il tecnico chiosa: "Lo striscione della Curva Sud? Bellissimo. Lo scudetto? L'ho detto in tempi non sospetti, non partecipo a questa discussione, io cerco di farli rendere al meglio e basta. I giocatori si allenano benissimo e danno tutto. Usciamo un po' rammaricati non tanto per il risultato, ma per non aver fatto la partita che volevamo. Ci sono tante squadre, compreso il Como, l'Atalanta potrebbe tornare su perché è molto forte. C'è tanta concorrenza, ma noi possiamo fare e chiedere di più".

23:35

Gasperini: "Il mercato? Non ho molta fiducia per gennaio"

L'allenatore della Roma continua in conferenza stampa: "Il mercato? Non ho molta fiducia per gennaio. Ma la verità è che dobbiamo alzare il valore dei nostri giocatori, dobbiamo recuperare al meglio Dybala e Bailey, non possono essere questi e abbiamo Dovbyk fuori. Pellegrini? Molto bene stasera, dobbiamo valorizzare l'attacco e che tutti possano dare un contributo importante".

23:30

Gasperini: "Siamo stati un po' sottotono"

Il tecnico sugli scontri diretti: "Sono state partite diverse le altre, oggi siamo stati un po' sottotono con una partita meno bella del solito. E' un peccato, ci dispiace, ma il campionato è molto lungo e ci sono molte squadre coinvolte. Come quando vinci devi guardare avanti, così anche stasera dobbiamo guardare avanti e pensare alla prossima partita".

23:25

Gasperini: "Non avevamo la solita velocità"

L'allenatore giallorosso spiega: "Ci dispiace che non siamo riusciti a giocare la partita con l'energia giusta. Non avevamo la solita velocità. Siamo arrivati a questo partita un po' incerottati".

23:20

Gasperini: "Il gol del Napoli un errore nostro"

Il tecnico analizza il gol di Neres: "Ci siamo trovati scoperti male e ci abbiamo messo del nostro, non dovevamo concedergli questo tipo di ripartenza. E' stato un errore nostro".

23:10

Gasperini: "Faccio fatica a essere netto"

L'allenatore della Roma a Dazn parla del contestato intervento su Koné prima del gol del Napoli: "Questi episodi si possono vedere in tanti modi, faccio fatica a essere netto. Si può fischiare o non fischiare, purtroppo il regolamento lascia spazio alle interpretazioni".

22:55

Parla Gasperini, le dichiarazioni dopo Roma-Napoli

Grande attesa per le parole del tecnico giallorosso al termine della sfida contro la squadra di Conte.

22:40

Roma-Napoli finisce 0-1

È appena terminata la sfida tra la squadra di Gasperini e quella di Conte. La Roma ha perso in casa contro il Napoli: decisivo un gol di Neres nel primo tempo.

Stadio Olimpico, Roma