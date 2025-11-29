Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
Roma-Napoli, i convocati di Gasperini: la decisione su Koné e El Aynaoui

Sono ventiquattro i giocatore a disposizione del tecnico dei giallorossi per la sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A
Sono ventiquattro i giocatori a disposizione di Gian Piero Gasperini per Roma-Napoli, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A in programma domani, domenica 30 novembre, alle 20:45, allo stadio Olimpico. Nell'elenco figurano anche Koné e El Aynaoui.

I convocati della Roma per la sfida con il Napoli

Di seguito tutti i convocati di Gian Piero Gasperini per Roma-Napoli.

  • Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini.
  • Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi.
  • Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli.
  • Attaccanti: Ferguson, Soulé, El Shaarawy, Bailey, Dybala.

