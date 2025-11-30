Corriere dello Sport.it
domenica 30 novembre 2025
Neres si infortuna e l'Olimpico lo fischia: lui reagisce così

Il gesto del giocatore del Napoli verso i tifosi giallorossi al momento della sostituzione
TagsNeresnapoliRoma
Autore del gol che sta decidendo Roma-Napoli, David Neres è stato costretto ad abbandonare il campo nel finale della gara a seguito di un problema fisico.

Il gesto di Neres verso la Curva della Roma

L'esterno brasiliano si è infatti accasciato da solo a terra per dei crampi e al momento della sostituzione è stato fischiato pesantemente dai tifosi giallorossi. In risposta, il giocatore del Napoli ha applaudito ironicamente alla Curva Sud.

 

 

