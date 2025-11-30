Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 30 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Classifica Serie A dopo Roma-Napoli: chi raggiunge il Milan in testa © LAPRESSE

Classifica Serie A dopo Roma-Napoli: chi raggiunge il Milan in testa

Gli azzurri di Antonio Conte espugnano l'Olimpico. Ecco come cambia la graduatoria dopo 13 turni
1 min

Il successo del Napoli allo stadio Olimpico contro la Roma, porta ad uno stravolgimento della classifica. Gli azzurri di Antonio Conte raggiungono il Milan di Allegri in vetta, con 28 punti dopo 13 giornate. Alle loro spalle la coppia formata dalla Roma (che perde la prima posizione) e dall'Inter a quota 27. 

Domani Bologna-Cremonese

Chiuderà la tredicesima giornata la sfida tra Bologna e Cremonese. Gli uomini di Vincenzo Italiano (che ora si trovano a quota 24) hanno una grande occasione: battendo i grigiorossi raggiungerebbero Roma e Inter a quota 27. A conferma di un campionato incerto ed equilibrato.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Roma-Napoli direttaRoma, Filipe Luis cita Wesley

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS