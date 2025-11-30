Classifica Serie A dopo Roma-Napoli: chi raggiunge il Milan in testa

Il successo del Napoli allo stadio Olimpico contro la Roma, porta ad uno stravolgimento della classifica. Gli azzurri di Antonio Conte raggiungono il Milan di Allegri in vetta, con 28 punti dopo 13 giornate. Alle loro spalle la coppia formata dalla Roma (che perde la prima posizione) e dall' Inter a quota 27.

Domani Bologna-Cremonese

Chiuderà la tredicesima giornata la sfida tra Bologna e Cremonese. Gli uomini di Vincenzo Italiano (che ora si trovano a quota 24) hanno una grande occasione: battendo i grigiorossi raggiungerebbero Roma e Inter a quota 27. A conferma di un campionato incerto ed equilibrato.