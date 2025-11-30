Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 30 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
La Curva Sud e lo striscione contro il Napoli: quale è la canzone citata

Ecco cosa hanno esposto i tifosi giallorossi prima della gara dell'Olimpico
Roma

Roma

Prima della partita dell'Olimpico tra Roma e Napoli, la curva giallorossa ha esposto uno striscione per caricare la squadra.

Lo striscione esposto dai tifosi della Roma

"La vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare... Crediamoci insieme". Un chiaro riferimento alla canzone di Jovanotti, Mi fido di te. Le due squadre si trovano attualmente a soli due punti in classifica, rispettivamente al secondo e al quarto posto.

