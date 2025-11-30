La Curva Sud e lo striscione contro il Napoli: quale è la canzone citata
Prima della partita dell'Olimpico tra Roma e Napoli, la curva giallorossa ha esposto uno striscione per caricare la squadra.
Lo striscione esposto dai tifosi della Roma
"La vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare... Crediamoci insieme". Un chiaro riferimento alla canzone di Jovanotti, Mi fido di te. Le due squadre si trovano attualmente a soli due punti in classifica, rispettivamente al secondo e al quarto posto.