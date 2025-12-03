Allegri appoggia Sarri sul Var: "È una buona soluzione. La Coppa Italia? Non interessa a nessuno fino..."

Cinque giorni dopo, Milan e Lazio si incontrano di nuovo. Dopo la vittoria dei rossoneri a San Siro in campionato, all'Olimpico è in programma la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. "Troveremo un bell'ambiente come sempre a Roma. Per tutte e due le squadre la competizione è un obiettivo importante. Sarà una bella partita contro una squadra complicata, come abbiamo visto sabato". Queste le dichiarazioni alla vigilia rilasciate a Sport Mediaset da Massimiliano Allegri .

Allegri ha detto la sua sulla Coppa Italia: "Non interessa a nessuno fino agli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti la giustamente interessa a tutti". Quindi, l'allenatore ha detto la sua sulla partita: "Dovremo essere bravi a giocare una bella partita: non sarà semplice perché giochiamo fuori casa. Non ci saranno neanche i supplementari: dovremo essere bravi a sfruttare i 90 minuti a nostra disposizione, contro una squadra che ha il nostro stesso obiettivo. L'obiettivo è chiuderla nei 90 minuti ma c'è la possibilità dei rigori e quindi bisogna essere pronti a tutto". Allegri ha fatto il punto sugli infortunati: "Pulisic è a disposizione, Fofana no. Speriamo di averlo col Sassuolo. Non ci saranno neanche Athekame e Gimenez. Ho bisogno di tutti i giocatori ed è importante che tutti siano a disposizione. Più andiamo avanti, più sono importanti le sostituzioni. Jashari? Sarà un'opportunità per vedere la sua condizione fisica: quando è arrivato era praticamente fermo da un mese e mezzo. Ha giocato 45 minuti e si è fatto male per due mesi. Sono curioso".

Allegri sul suggerimento di Sarri

Allegri ha rilasciato un commento riguardo la proposta di Maurizio Sarri dopo le polemiche che hanno susseguito la revisione dell'arbitro a San Siro. L'allenatore della Lazio ha suggerito di mettere lo schermo per l'on field review dalla parte opposte delle panchine: "Può essere una buona soluzione, ma non dobbiamo deciderlo noi. Ci sono organi competenti. Noi dobbiamo pensare a giocare"