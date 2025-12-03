Poker dell'Atalanta al Genoa di De Rossi: ai quarti di Coppa Italia la sfida alla Juve

Terzo successo consecutivo per l'Atalanta di Raffaele Palladino. Dopo le vittorie in Champions League e in campionato, i bergamaschi ottengono il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Alla New Balance Arena il Genoa è battuto per 4-0 grazie alle reti di Djimsiti, De Roon, Pasalic e Ahanor. Al prossimo turno l'Atalanta sfiderà la Juventus, che martedì sera ha eliminato l'Udinese.