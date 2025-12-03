Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 3 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Poker dell'Atalanta al Genoa di De Rossi: ai quarti di Coppa Italia la sfida alla Juve

La Dea avanza eliminando i rossoblù grazie ai gol di Djimsiti, De Roon, Pasalic e Ahanor: Palladino vince ancora
2 min
TagsatalantaGenoacoppa italia

Terzo successo consecutivo per l'Atalanta di Raffaele Palladino. Dopo le vittorie in Champions League e in campionato, i bergamaschi ottengono il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Alla New Balance Arena il Genoa è battuto per 4-0 grazie alle reti di Djimsiti, De Roon, Pasalic e Ahanor. Al prossimo turno l'Atalanta sfiderà la Juventus, che martedì sera ha eliminato l'Udinese.

L'Atalanta dilaga nella ripresa: pesa per il Genoa l'espulsione di Fini

I nerazzurri di Bergamo vincono contro il Genoa senza troppi problemi. La gara si sblocca dopo appena diciannove minuti, grazie a un colpo di testa di Djimsiti in area di rigore, abile a girare in torsione un cross dalla sinistra di Zalewski. La strada diventa spianata per l'Atalanta poco prima del quarantesimo, quando Fini stende prima dell'area di rigore Bellanova. Nessun dubbio per l'aribtro, che mostra il cartellino rosso all'esterno dell'Under-21. Nella ripresa gli uomini di Palladino dilagano: dopo nove minuti della ripresa è De Roon a trovare il gol con un collo esterno da fuori area. Quindi Pasalic all'82esimo devia il tiro di Scamacca. Il gol del definitivo 4-0 è dell'ex, Ahanor, che però non esulta

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Da non perdere

Ai quarti di finale la JuventusAtalanta-Genoa 4-0

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS