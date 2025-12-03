Poker dell'Atalanta al Genoa di De Rossi: ai quarti di Coppa Italia la sfida alla Juve
Terzo successo consecutivo per l'Atalanta di Raffaele Palladino. Dopo le vittorie in Champions League e in campionato, i bergamaschi ottengono il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Alla New Balance Arena il Genoa è battuto per 4-0 grazie alle reti di Djimsiti, De Roon, Pasalic e Ahanor. Al prossimo turno l'Atalanta sfiderà la Juventus, che martedì sera ha eliminato l'Udinese.
L'Atalanta dilaga nella ripresa: pesa per il Genoa l'espulsione di Fini
I nerazzurri di Bergamo vincono contro il Genoa senza troppi problemi. La gara si sblocca dopo appena diciannove minuti, grazie a un colpo di testa di Djimsiti in area di rigore, abile a girare in torsione un cross dalla sinistra di Zalewski. La strada diventa spianata per l'Atalanta poco prima del quarantesimo, quando Fini stende prima dell'area di rigore Bellanova. Nessun dubbio per l'aribtro, che mostra il cartellino rosso all'esterno dell'Under-21. Nella ripresa gli uomini di Palladino dilagano: dopo nove minuti della ripresa è De Roon a trovare il gol con un collo esterno da fuori area. Quindi Pasalic all'82esimo devia il tiro di Scamacca. Il gol del definitivo 4-0 è dell'ex, Ahanor, che però non esulta.