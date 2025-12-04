Corriere dello Sport.it
Coppa Italia, Lazio-Milan: dove vederla in tv e orario, Mediaset o Rai

A pochi giorni dalla sfida di campionato un nuovo incrocio tra i biancocelesti e i rossoneri: le probabili formazioni ufficiali di Sarri e Allegri
TagsSerie AMilanLazio

A pochi giorni dalla sfida ricca di polemiche in campionato, Lazio e Milan si affrontano di nuovo, questa volta in Coppa Italia. All'Olimpico, per la sfida valida per gli ottavi di finale, sia Sarri che Allegri potrebbero presentare dei cambi di formazione: tentazione Castellanos dal primo minuto per i biancocelesti, come tra i titolari potrebbe partire Jashari tra i rossoneri. In palio i quarti con la vincente di Bologna-Parma.

Lazio-Milan, l'orario della partita di Coppa Italia

Lazio-Milan andrà in scena oggi, giovedì 4 dicembre, alle ore 21 allo stadio "Olimpico" di Roma.

Dove vedere Lazio-Milan in diretta tv

La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset: Lazio-Milan sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1.

Coppa Italia, dove vedere Lazio-Milan in streaming

Lazio-Milan sarà visibile live in streaming su Mediaset Infinity, tramite l'omonima applicazione mobile e il browser, e sul sito sportmediaset.it, sempre a titolo gratuito. Potrete seguire la partita di Coppa Italia in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Sarri e Allegri

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu.Pellegrini; Guendouzi, Veciino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri. 

A disposizione: Provedel, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Hysaj, Lazzari, Tavares, Dele-Bashiru, Belahyane, Noslin, Pedro, Castellanos.
Indisponibili: Cataldi, Cancellieri, Rovella, Gigot 
Squalificati: -. Diffidati: -.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. Allenatore: Allegri 
A disposizione: Terracciano, Pittarella, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Modric, Sala, Pulisic, Nkunku 
Indisponibili: Gimenez, Athekame, Fofana. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

