Coppa Italia, Lazio-Milan: dove vederla in tv e orario, Mediaset o Rai

A pochi giorni dalla sfida ricca di polemiche in campionato, Lazio e Milan si affrontano di nuovo, questa volta in Coppa Italia. All'Olimpico, per la sfida valida per gli ottavi di finale, sia Sarri che Allegri potrebbero presentare dei cambi di formazione: tentazione Castellanos dal primo minuto per i biancocelesti, come tra i titolari potrebbe partire Jashari tra i rossoneri. In palio i quarti con la vincente di Bologna-Parma.

Lazio-Milan, l'orario della partita di Coppa Italia

Lazio-Milan andrà in scena oggi, giovedì 4 dicembre, alle ore 21 allo stadio "Olimpico" di Roma.

Dove vedere Lazio-Milan in diretta tv

La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset: Lazio-Milan sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1.

Coppa Italia, dove vedere Lazio-Milan in streaming

Lazio-Milan sarà visibile live in streaming su Mediaset Infinity, tramite l'omonima applicazione mobile e il browser, e sul sito sportmediaset.it, sempre a titolo gratuito. Potrete seguire la partita di Coppa Italia in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.