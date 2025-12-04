Coppa Italia, Bologna-Parma: dove vederla in tv e orario, Mediaset o Rai
Tornano in scena in Coppa Italia i campioni in carica. Al Dall'Ara il Bologna di Vincenzo Italiano vuole subito tornare al successo dopo la sconfitta contro la Cremonese. Nella gara valida per gli ottavi di finale i rossoblù sfideranno il Parma nel derby emiliano. Dopo tre mesi è tornato tra i convocati Immobile. In palio i quarti tra la vincente di Lazio e Milan.
Bologna-Parma, l'orario della partita di Coppa Italia
Bologna-Parma andrà in scena oggi, giovedì 4 dicembre, alle ore 18:00 allo stadio "Dall'Ara".
Dove vedere Bologna-Parma in diretta tv
La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset: Bologna-Parma sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1.
Coppa Italia, dove vedere Bologna-Parma in streaming
Bologna-Parma sarà visibile live in streaming su Mediaset Infinity, tramite l'omonima applicazione mobile e il browser, e sul sito sportmediaset.it, sempre a titolo gratuito. Potrete seguire la partita di Coppa Italia in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Italiano e Cuesta
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Casale, Lykogiannis; Sulemana, Ferguson; Bernardeschi, Fabbian, Dominguez; Dallinga. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Pessina, Franceschelli, Zortea, Lucumi, De Silvestri, Miranda, Pobega, Moro, Odgaard, Orsolini, Castro, Rowe, Immobile, Cambiaghi.
Indisponibili: Skorupski, Vitik, Freuler. Squalificati: - Diffidati: -.
PARMA (4-3-2-1): Guaita; Britschgi, Delprato, Troilo, Lovik; Cremaschi, Estevez, Ordonez; Almqvist, Ondreijka; Benedyczak. Allenatore: Cuesta
A disposizione: Corvi, Rinaldi, Valenti, Valeri, Hernani, Trabucchi, Keita, Sorensen, Bernabè, Cutrone, Pellegrino, Begic, Oristanio, Djuric.
Indisponibili: Circati, Frigan, Suzuki, Ndiaye. Squalificati: Plicco
