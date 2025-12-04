Coppa Italia, Bologna-Parma: dove vederla in tv e orario, Mediaset o Rai

Tornano in scena in Coppa Italia i campioni in carica. Al Dall'Ara il Bologna di Vincenzo Italiano vuole subito tornare al successo dopo la sconfitta contro la Cremonese. Nella gara valida per gli ottavi di finale i rossoblù sfideranno il Parma nel derby emiliano. Dopo tre mesi è tornato tra i convocati Immobile . In palio i quarti tra la vincente di Lazio e Milan.

Bologna-Parma, l'orario della partita di Coppa Italia

Bologna-Parma andrà in scena oggi, giovedì 4 dicembre, alle ore 18:00 allo stadio "Dall'Ara".

Dove vedere Bologna-Parma in diretta tv

La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset: Bologna-Parma sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1.

Coppa Italia, dove vedere Bologna-Parma in streaming

Bologna-Parma sarà visibile live in streaming su Mediaset Infinity, tramite l'omonima applicazione mobile e il browser, e sul sito sportmediaset.it, sempre a titolo gratuito. Potrete seguire la partita di Coppa Italia in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.