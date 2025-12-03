Corriere dello Sport.it
mercoledì 3 dicembre 2025
Bologna, riecco Immobile: torna tra i convocati dopo tre mesi

L'attaccante era fermo dalla prima giornata di campionato, dall'infortunio accusato contro la Roma
TagsBolognacoppa italiaImmobile
Riecco Ciro Immobile. L'attaccante torna tra i convocati del Bologna a tre mesi di distanza dall'ultima volta, dall'infortunio accusato nei primi minuti della prima giornata di campionato contro la Roma. Adesso, Italiano ha inserito nuovamente l'ex capitano della Lazio tra i convocati per la sfida di Coppa Italia contro il Parma, valida per gli ottavi di Coppa Italia e in programma giovedì 4 dicembre alle 18:00 allo Stadio Dall'Ara. 

I convocati per Bologna-Parma

Dopo la sconfitta contro la Cremonese nel posticipo di campionato, il Bologna torna in campo davanti ai propri tifosi, nel derby emiliano contro il Parma. I convocati di Vincenzo Italiano: Franceschelli, Pessina, Ravaglia; Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Zortea; Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana; Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.

