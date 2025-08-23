Italiano furioso dopo Roma-Bologna: "Follia il mercato aperto. Immobile? L'ho visto strano..."

" Nella prima mezz'ora non siamo riusciti a trovare una linea di passaggio, sembravamo poco presenti, poi siamo venuti fuori. Abbiamo avuto qualche situazione, ma sapevamo che avremmo dovuto soffrire. Sono contento sulla tenuta e su tante cose, ma dobbiamo aumentare la qualità e la pulizia del gioco quando abbiamo la palla: se le aggiusteremo torneremo a far male a chiunque ". Così Vincenzo Italiano , ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la sconfitta del Bologna nella prima giornata di campionato contro la Roma.

Lo sfogo di Italiano

Italiano nel corso dell'intervista si è sfogato soprattutto sulla tematica del calciomercato aperto durante le prime giornate di campionato. In particolar modo, in casa Bologna nelle ultime ore Lucumì è stato protagonista, con il suo agente ha parlato della volontà di una sua cessione. Il difensore è stato poi protagonista in negativo in occasione del gol. "Non so chi è che vuole il mercato aperto durante le prime giornate. Per me è follia pura, follia pura: non può essere. C'è gente la mattina prima delle partite che sta al telefono con i procuratori, gente che vuole andar via, chi non ha voglia di giocare. Non esiste! Questo mercato va chiuso prima delle partite ufficiali. Secondo me non è giusto soprattutto nei confronti degli allenatori".

Sulle condizioni di Immobile

Il Bologna ha dovuto fare a meno di Ciro Immobile nei primissimi minuti, sostituito per un fastidio muscolare. Italiano ha parlato delle sue condizioni: "Mi dispiace per lui, ha una voglia incredibile, ma l'ho visto un po' strano, teso, all'inizio: tornava nello stadio dove ha fatto la storia. Gli ho fatto una battuta: "Se avessi avuto la forza ti avrei tolto dopo sei minuti e non ti saresti fatto male. Mi dispiace, ma non dovrebbe essere una cosa gravissima: dovrebbe essersi stirato al retto femorale. Recupererà. Ha fatto un ritiro strepitoso, ha dei dati sotto l'aspetto fisico grandiosi. Lo recupereremo".