Italiano furioso dopo Roma-Bologna: "Follia il mercato aperto. Immobile? L'ho visto strano..."

"Nella prima mezz'ora non siamo riusciti a trovare una linea di passaggio, sembravamo poco presenti, poi siamo venuti fuori. Abbiamo avuto qualche situazione, ma sapevamo che avremmo dovuto soffrire. Sono contento sulla tenuta e su tante cose, ma dobbiamo aumentare la qualità e la pulizia del gioco quando abbiamo la palla: se le aggiusteremo torneremo a far male a chiunque". Così Vincenzo Italiano, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la sconfitta del Bologna nella prima giornata di campionato contro la Roma.
Lo sfogo di Italiano
Italiano nel corso dell'intervista si è sfogato soprattutto sulla tematica del calciomercato aperto durante le prime giornate di campionato. In particolar modo, in casa Bologna nelle ultime ore Lucumì è stato protagonista, con il suo agente ha parlato della volontà di una sua cessione. Il difensore è stato poi protagonista in negativo in occasione del gol. "Non so chi è che vuole il mercato aperto durante le prime giornate. Per me è follia pura, follia pura: non può essere. C'è gente la mattina prima delle partite che sta al telefono con i procuratori, gente che vuole andar via, chi non ha voglia di giocare. Non esiste! Questo mercato va chiuso prima delle partite ufficiali. Secondo me non è giusto soprattutto nei confronti degli allenatori".
Sulle condizioni di Immobile
Il Bologna ha dovuto fare a meno di Ciro Immobile nei primissimi minuti, sostituito per un fastidio muscolare. Italiano ha parlato delle sue condizioni: "Mi dispiace per lui, ha una voglia incredibile, ma l'ho visto un po' strano, teso, all'inizio: tornava nello stadio dove ha fatto la storia. Gli ho fatto una battuta: "Se avessi avuto la forza ti avrei tolto dopo sei minuti e non ti saresti fatto male. Mi dispiace, ma non dovrebbe essere una cosa gravissima: dovrebbe essersi stirato al retto femorale. Recupererà. Ha fatto un ritiro strepitoso, ha dei dati sotto l'aspetto fisico grandiosi. Lo recupereremo".