Immobile esce distrutto, infortunio muscolare alla mezzora: il gesto di Orsolini in diretta

Ciro costretto a lasciare il campo dopo 30' contro la Roma: cosa è successo
Immobile esce distrutto, infortunio muscolare alla mezzora: il gesto di Orsolini in diretta
2 min
Bologna

Bologna

Tutte le notizie sulla squadra

Non stava giocando una grande partita, Ciro Immobile, ma visti i suoi trascorsi laziali era comunque un pericolo per la difesa della Roma. Al 30' del primo tempo, però, l'attaccante del Bologna è uscito distrutto dal campo perché, durante uno scatto, ha sentito il muscolo della coscia destra tirare. Anzi, stando al gesto fatto da Orsolini accanto a lui, Immobile avrebbe sentito proprio lo strappo del muscolo. Subito Italiano ha ordinato il campo - è entrato Castro al suo posto - e Immobile è rientrato prima in panchina poi negli spogliatoi distrutto e zoppicando vistosamente.

Infortunio Immobile news, come sta e cosa è successo all'Olimpico

Ovviamente ancora non si sanno i tempi di recupero e neppure la diagnosi precisa, ma la sensazione è che possa trattarsi di una lesione che lo terrà fuori qualche settimana. Quando Immobile ha lasciato il campo ci sono stati i fischi dei romanisti seguiti, poi, da cori contro la Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

