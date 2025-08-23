Immobile esce distrutto, infortunio muscolare alla mezzora: il gesto di Orsolini in diretta

Non stava giocando una grande partita, Ciro Immobile, ma visti i suoi trascorsi laziali era comunque un pericolo per la difesa della Roma. Al 30' del primo tempo, però, l'attaccante del Bologna è uscito distrutto dal campo perché, durante uno scatto, ha sentito il muscolo della coscia destra tirare. Anzi, stando al gesto fatto da Orsolini accanto a lui, Immobile avrebbe sentito proprio lo strappo del muscolo. Subito Italiano ha ordinato il campo - è entrato Castro al suo posto - e Immobile è rientrato prima in panchina poi negli spogliatoi distrutto e zoppicando vistosamente.