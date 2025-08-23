Roma-Bologna diretta Serie A: segui la prima partita di Gasperini LIVE

Inizia la nuova era di Gasperini , parte la Serie A 2025/26 per la Roma . In uno stadio Olimpico ancora una volta sold out , i giallorossi giocano la prima giornata di campionato contro il Bologna di Vincenzo Italiano e dell'ex bomber della Lazio Ciro Immobile , tornato in Italia dopo l'esperienza al Besiktas in Turchia. Fischio d'inizio previsto per le 20.45 con Claudio Ranieri presente in tribuna insieme al ds Frederic Massara , per valutare i nuovi acquisti e capire, con il mercato ancora aperto, dove intervenire con possibili nuovi innesti, ampiamenti richiesti dall'allenatore di Grugliasco. Segui la diretta con il pre e il post match, sul sito del Corriere dello Sport-Stadio .

20:18

Bologna, la statistica sui gol

Il Bologna ha segnato esattamente tre reti in ognuna delle ultime due sfide disputate in trasferta in Serie A contro la Roma e non ha mai realizzato almeno tre gol in tre incontri esterni di fila contro i giallorossi nel massimo torneo (due anche tra maggio e ottobre 1954)

20:08

Di Vaio, le parole prima di Roma-Bologna

"Lucumi? Si sta comportando da grande professionista in un momento non semplice con il mercato aperto. Per noi non si può muovere e non può essere ceduto a dieci giorni dalla fine del mercato, o almeno fino a che non troviamo un suo sostituto. Abbiamo avuto un'offerta importante per lui", ha detto il ds del Bologna prima dell'inizio della prima giornata di Serie A rossoblu

20:07

Massara, le parole prima del match

"Certamente con Gasperini abbiamo un nuovo percorso con ragazzi prevalentemente giovani e il cui futuro è tutto da costruire. Il pubblico della Roma reagisce sempre con passione, entusiasmo, abbracciando la squadra e spingendola verso nuovi obiettivi. Pellegrini? La decisione di non prolungare il contratto è stata presa insieme. Sancho? Rimane una suggestione, non ci sono al momento le condizioni e motivazioni per il suo arrivo", ha detto il ds giallorosso

19:57

Roma e i gol subìti contro il Bologna

La Roma ha preso 10 gol negli ultimi quattro confronti in Serie A (almeno due in ciascuno di questi) contro i rossoblu: tanti quanti nei precedenti 14 incroci con i felsinei nel massimo torneo

19:51

Bologna, la formazione ufficiale di Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Casale, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile.

A disp.: Pessina, Ravaglia, Casale, Zortea, Ilic, Posch, Fabbian, Ferguson, Moro, Bernardeschi, Castro, Dallinga, Dominguez, Karlsson, Bernardeschi

All.: Italiano

19:50

Roma, la formazione ufficiale di Gasperini

ROMA (3-4-3): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, Angelino; Soulé, Ferguson, El Shaarawy.

A disp.: Vasquez, Zelezny; Ghilardi, Rensch; Baldanzi, Pisilli; Dovbyk, Dybala, El Aynaoui

All.: Gasperini

19:50

C'è Mancini in tribuna

Avvistato l'ex ct dell'Italia Roberto Mancini: è appena arrivato allo stadio Olimpico

19:45

Le probabili formazioni di Gasperini e Italiano

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Aynaoui; Ferguson. Allenatore: Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. Allenatore: Italiano.