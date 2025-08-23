Roma-Bologna diretta Serie A: segui la prima partita di Gasperini LIVE

Inizia la nuova era di Gasperini, parte la Serie A 2025/26 per la Roma. In uno stadio Olimpico ancora una volta sold out, i giallorossi giocano la prima giornata di campionato contro il Bologna di Vincenzo Italiano e dell'ex bomber della Lazio Ciro Immobile, tornato in Italia dopo l'esperienza al Besiktas in Turchia. Fischio d'inizio previsto per le 20.45 con Claudio Ranieri presente in tribuna insieme al ds Frederic Massara, per valutare i nuovi acquisti e capire, con il mercato ancora aperto, dove intervenire con possibili nuovi innesti, ampiamenti richiesti dall'allenatore di Grugliasco. Segui la diretta con il pre e il post match, sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.
20:18
Bologna, la statistica sui gol
Il Bologna ha segnato esattamente tre reti in ognuna delle ultime due sfide disputate in trasferta in Serie A contro la Roma e non ha mai realizzato almeno tre gol in tre incontri esterni di fila contro i giallorossi nel massimo torneo (due anche tra maggio e ottobre 1954)
20:08
Di Vaio, le parole prima di Roma-Bologna
"Lucumi? Si sta comportando da grande professionista in un momento non semplice con il mercato aperto. Per noi non si può muovere e non può essere ceduto a dieci giorni dalla fine del mercato, o almeno fino a che non troviamo un suo sostituto. Abbiamo avuto un'offerta importante per lui", ha detto il ds del Bologna prima dell'inizio della prima giornata di Serie A rossoblu
20:07
Massara, le parole prima del match
"Certamente con Gasperini abbiamo un nuovo percorso con ragazzi prevalentemente giovani e il cui futuro è tutto da costruire. Il pubblico della Roma reagisce sempre con passione, entusiasmo, abbracciando la squadra e spingendola verso nuovi obiettivi. Pellegrini? La decisione di non prolungare il contratto è stata presa insieme. Sancho? Rimane una suggestione, non ci sono al momento le condizioni e motivazioni per il suo arrivo", ha detto il ds giallorosso
19:57
Roma e i gol subìti contro il Bologna
La Roma ha preso 10 gol negli ultimi quattro confronti in Serie A (almeno due in ciascuno di questi) contro i rossoblu: tanti quanti nei precedenti 14 incroci con i felsinei nel massimo torneo
19:51
Bologna, la formazione ufficiale di Italiano
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Casale, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile.
A disp.: Pessina, Ravaglia, Casale, Zortea, Ilic, Posch, Fabbian, Ferguson, Moro, Bernardeschi, Castro, Dallinga, Dominguez, Karlsson, Bernardeschi
All.: Italiano
19:50
Roma, la formazione ufficiale di Gasperini
ROMA (3-4-3): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, Angelino; Soulé, Ferguson, El Shaarawy.
A disp.: Vasquez, Zelezny; Ghilardi, Rensch; Baldanzi, Pisilli; Dovbyk, Dybala, El Aynaoui
All.: Gasperini
19:50
C'è Mancini in tribuna
Avvistato l'ex ct dell'Italia Roberto Mancini: è appena arrivato allo stadio Olimpico
19:45
Le probabili formazioni di Gasperini e Italiano
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Aynaoui; Ferguson. Allenatore: Gasperini.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. Allenatore: Italiano.
19:40
Roma, i convocati per il Bologna: la prima lista di Gasperini
Assenti Pellegrini (non ancora fisicamente pronto), Bailey (infortunato), Salah-Eddine (in uscita) e Celik (squalificato). In seguito, l'elenco dei convocati.
Portieri: Vasquez, Zelezny, Svilar.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Hermoso, Mancini, Wesley, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli.
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy.
19:30
Dove vedere Roma-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario
Roma-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box
Stadio Olimpico di Roma