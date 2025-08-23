23:38

Terminato l'intervento a Dazn

23:36

Gasperini: "Mercato? Vi spiego"

Gasperini a Dazn: "Mercato? Ci sono otto giorni e questa è comunque una buona squadra. Al peggio e al meglio non c'è mai fine".

23:35

Gasperini: "Prima panchina a Roma? Ha prevalso la concentrazione"

Gasperini a Dazn: "Prima volta sulla panchina della Roma? Tanti pensieri, ma ha prevalso su tutto la concentrazione su questa gara perché sapevo che la serata passava dalla prestazione di questa partita. Se ci penso domani ci saranno più emozioni, oggi sono riuscito tutto sommato a mantenere la concentrazione, più che io, i calciatori".

23:32

Gasperini: "Dybala per me è recuperato. Ci auguriamo che..."

Gasperini a Dazn: "Quando Dybala avrà 90 minuti nelle gambe? Per me Dybala è recuperato, questa è una cosa importante, poi andrà sempre meglio. L'importante è che lui non abbia degli stop, ci auguriamo semplicemente questo. Verrà utilizzato per quella che è la sua condizione, ma crescerà in continuazione perché è un grandissimo giocatroe. Anche 20 minuti stasera sono importanti per trovare condizioni".

23:28

Le parole di Gasperini in conferenza su Wesley e Ferguson

Gasperini in conferenza: "Wesley? C'era il caldo e la fatica, a volte fanno dei gesti per cui serve tempo per recuperare. Si cerca di dare un po' di spinta in più in queste fasi delicate della gare. Ferguson bene, ha fatto un'ottima gara. Sta crescendo di condizione, ha giocato poco lo scorso anno, perciò è normale che gli serva un periodo di rodaggio. Ha mostrato qualità importanti, ha buoni margini: ci darà soddisfazioni".

23:25

Gasperini: "Quello che mi devo conquistare lo devo fare con il gioco"

Gasperini è in conferenza: "Lo stadio è bellissimo, ma questa volta anche la partita è stata degna della cornice. Oggi ho cercato di concentrarmi sulla gara senza farmi prendere dalle emozioni: sapevo che era difficile, ma per questo ora sono più soddisfatto. Quello che mi devo conquistare lo devo fare con il gioco. Siamo riusciti a partire bene: è un primo passo".

23:24

23:10

23:09

Gasperini: "Abbiamo giocato con coraggio"

Gasperini a Sky Sport: "Abbiamo giocato con coraggio, non è facile perché il Bologna ha degli attaccanti e una panchina di qualità. Sai che se sbagli ti possono castigare in qualunque momento. Ma noi abbiamo giocato con grande continuità nella fase di recupero palloni. Sotto l'aspetto tecnico, se sei più preciso, la supremazia la ottieni con un gol più. Però sono soddisfatto perché questa è la prima gara e non è facile per nessuno, nemmeno per squadre rodate. Averla fatta con questo spirito e in questo stadio con tanta gente e con questa prestazione contro una squadra ottima a noi dà grande forza per andare avanti. E' una bella convinzione".

23:05

Gasperini: "Siamo stati veramente compatti"

Gasperini a Sky Sport: "Reparto che mi ha soddisfatto di più? Credo sia difficile fare una classifica perché siamo stati veramente compatti come squadra: molto corti, molto vicini. Gli attaccanti sono stati bravissimi anche in fase difensiva, mi è sembrata una squadra corta, precisa e aggressiva sui palloni. Nella prima mezz'ora anche qualità, meritavamo il vantaggio. Poi c'è stato il ritorno del Bologna e nel secondo tempo abbiamo giocato una partita di difficoltà difensiva, ma senza mai rinunciare a giocare. Direi bene sotto tutti gli aspetti, se fossimo stati più lucidi potevamo fare il secondo gol e la partita avrebbe avuto più serenità nel finale. Però il fatto che l'abbiamo dovuta soffrire è un'altra cosa positiva e un segnale che abbiamo un buon carattere".

23:02

Gasperini: "I nuovi acquisti hanno dato dimostrazione del loro valore"

Gasperini a Sky Sport: "I nuovi acquisti? Stiamo parlando di ragazzi molto giovani con grandi margini. Ma già stasera hanno dato dimostrazione del loro valore e del loro motore insieme a una squadra già compatta, l'avevo già visto nel precampionato con buone gare all'estero con stadi pieni. Buona personalità e con un Bologna forte abbiamo messo in campo tante belle cose. Il fatto che il pubblico abbia apprezzato è motivo di orgoglio".

23:01

Gasperini: "Siamo partiti con il piglio giusto"

Gasperini a Sky Sport: "Un bel voto a tutti i giocatori perché la prima gara non hai ben chiare le cose in campo, invece siamo partiti con il piglio giusto contro una squadra difficile come il Bologna. Abbiamo giocato un'ottima gara e questo ci dà molta spinta".

22:57

22:43

